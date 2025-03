2. kolo Let's Dance, Adam Šedro a Jasmina Affašová (Zdroj: TV Markíza)

Bývalý účastník Love Islandu mal odletieť do Sydney, všetko už bolo zariadené. „Ponuka do tanečnej šou prišla v období, kedy som mal úplne iné plány. Mal som letieť do Sydney, všetko už bolo zariadené. Keď mi volali, bola streda a ja som mal v piatok odletieť,“ priznal pre Topky.sk Šedro, ktorý si chcel užiť oddych.

„V Sydney som mal v pláne oddychovať. Z peknej dovolenky na pláži s piňacoladou v ruke sa ale stala brutálna príprava na Let’s Dance. Na tréningoch sme boli 6 až 7 hodín, z toho človeka už bolí hlava.“ A výsledok? Tvrdá drina a koniec už v druhom kole!

Adam a jeho tanečná partnerka Jasmin Affašová predviedli quickstep na hit Pharrella Williamsa Freedom, no ani ich nadšenie a energia nestačili na to, aby presvedčili porotu a divákov. Čo znamenalo v tomto prípade jediné – balenie kufrov!

„Adam, ty si veľký chlap, robíš veľa športov, ale toto je niečo úplne iné,“ vyjadril sa Adam Bardy a ocenil jeho snahu. Petra Polnišová si však neodpustila trefný komentár: „Vyzeráš ako keby si zhltol veľký fialový radiátor.“ A Drexler mu rovno povedal pravdu do očí: „Boli ročníky, kedy by bol toto slušný výkon, ale nie v tomto.“





Stálo mu to za to? Šedro stavil VŠETKO na tanec: Čo ODMIETOL kvôli Let's Dance! (Zdroj: MS/TH)