Osudový prešľap! INTÍMNOSTI Burešovej a Sagana majú u fanúšikov DOHRU: Podržia ju ešte v Let's Dance?

Eva Burešová si vďaka Saganovi zarobila na celkom slušný problém. (Zdroj: archív)

BRATISLAVA - Tanečná šou Let's Dance sa otriasa v základoch! Po druhom kole sa na verejnosti objavili fotografie, ktoré zachytili Evu Burešovú a Petra Sagana, ako spolu odchádzajú z nočnej párty. A nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa nedržali za ruky! Tento moment okamžite spustil lavínu reakcií a vyvolal otázku – môže tento škandál stáť Evu miesto v súťaži?

Eva sa k celej veci vyjadrila a snažila sa situáciu upokojiť: „Držanie sa za ruky je pre mňa prirodzené, robím to s kamarátmi bežne a nepríde mi na tom nič zvláštne. Nevidím dôvod, prečo by z toho mal byť taký rozruch.“ Lenže jej fanúšikovia to vidia inak a neskrývajú svoje rozčarovanie. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre, v ktorých jej priaznivci vyjadrujú svoj nesúhlas.





1. kolo Let's Dance. Na snímke Eva Burešová s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

napísala jedna zo sklamaných fanúšičiek. Ďalší komentár je veľmi obdobný:Dokonca sa našli aj takí, ktorí obrátili situáciu proti samotnej herečke.Zdá sa, že verejnosť má na celú kauzu vlastný názor a ten určite nie je v prospech krásnej brunetky. Čo by mohlo znamenať pre Evu problém!O osude súťažiacich v Let's Dance totiž rozhodujú diváci svojimi SMS hlasmi. Ak teda časť Evinej fanúšikovskej základne stratí dôveru a rozhodne sa ju nepodporiť, môže sa ocitnúť v ohrození. Nebudeme si predsa klamať, tanečná šou nie je len o tanci, ale aj o obľúbenosti jednotlivých súťažiacich. Z minulosti veľmi dobre vieme, že škandály dokážu zamávať výsledkami televíznych súťaží, a ak sa situácia neupokojí, môže sa Burešová rozlúčiť s tanečným parketom oveľa skôr, ako plánovala.

A hoci Eva patrila medzi favoritky súťaže, tento škandál jej môže vážne poškodiť imidž. Predsa len, mnohí ju vnímajú ako vzornú matku a partnerku Přemka Forejta, a práve tento obraz teraz dostáva trhliny. Či sa jej podarí kauzu ustáť a presvedčiť fanúšikov, že išlo len o nevinné gesto, ukážu až nasledujúce týždne. No ak sa nálada divákov neotočí v jej prospech, môže ju tento moment stáť nielen priazeň publika, ale aj šancu na výhru v Let's Dance!