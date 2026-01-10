Nostradamus varuje pred rokom 2026: Veľká vojna, krv v Európe a tragédia svetovej hviezdy! Najhorší rok v histórii?

PARÍŽ - Zakódované štvorveršia slávneho francúzskeho mystika Nostradama opäť vzbudzujú pozornosť. Niektoré výklady jeho proroctiev hovoria o veľkej vojne, smrti známej osobnosti po zásahu bleskom, či krvavých udalostiach vo Švajčiarsku. Hoci odborníci upozorňujú na nejednoznačnosť jeho textov, rok 2026 sa v nich objavuje ako mimoriadne znepokojujúce obdobie.
Francúzsky astrológ Nostradamus vytváral svoje predpovede, o ktorých sa mnohí domnievajú, že predpovedajú udalosti na rok 2026. Najmä pre slávnych ľudí to vraj nie sú dobré správy. Prorok zo 16. storočia si predstavoval sériu desivých udalostí, ktoré sa mali odohrať pred našimi očami. Všetky svoje predpovede zaznamenal v záhadných štvorveršiach, v ktorých bol skrytý osud svetových udalostí. Mnohé z nich sa objavili v jeho diele z roku 1555 s názvom Proroctvá, ktoré podľa portálu Times of India, obsahuje až 942 štvorverší.
Veľká vojna
Konkrétne štvorveršie hovorí: „Sedem mesiacov veľká vojna, ľudia mŕtvi pre zlo / Rouen, Évreux, kráľ nezlyhá,“ uvádza denník Mirror. Je pomerne jednoduché spojiť tento verš s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. Niektorí tvrdia, že Nostradamus predvídal vojny už v minulosti, napríklad vetou: „V dvoch mestách budú pohromy, aké nikdy predtým neboli videné.“ Údajne ide o predpovede spojené so zhodením atómových bômb Spojenými štátmi na japonské mestá Hirošima a Nagasaki na konci druhej svetovej vojny.
Prepad včiel
Medzi bizarnejšie Nostradamove predpovede patrí pasáž, ktorá tvrdí, že „veľký roj včiel povstane pri nočnom prepade“. Niektorí sa domnievajú, že by k tomu mohlo dôjsť už tento rok, keďže verš sa spája s číslom 26. Čo by však včely mohli symbolizovať, zostáva záhadou, keďže je nepravdepodobné, že by obrovský roj dokázal spôsobiť skutočné škody prostredníctvom „prepadu“.
Blesk počas dňa
Podľa 26. verša Nostradamus uvádza, že „veľký muž bude za dňa zrazený bleskom“. Touto významnou osobnosťou môže byť ktokoľvek, od kráľovskej rodiny cez svetového lídra až po celebritu. Jasné je iba to, že má byť zasiahnutá bleskom počas denného svetla. Možno nás v roku 2026 čaká niečo podobné priamo na červenom koberci?
Splnilo sa už toto?
Toto proroctvo je obzvlášť desivé a dá sa priradiť ku konkrétnemu modernému miestu. V jeho hrozivom verši sa píše: „Pre priazeň, ktorú mesto prejaví, bude Ticino zaplavené krvou.“ Malebný, taliansky hovoriaci švajčiarsky kantón tak čelí veľmi pochmúrnemu výhľadu. Krv môže symbolizovať masovú tragédiu s veľkým počtom obetí, mor, ktorý regiónom prejde, alebo nejakú formu prírodnej katastrofy. Kritici však uvádzajú, že Nostradamus písal svoje proroctvá v stredofrancúzštine s úmyselne nejednoznačnými latinskými výrazmi. Okrem toho množstvo rukopisov, chýb pri prepisovaní a rôzne interpretácie jeho diel v priebehu storočí, výrazne sťažujú chápanie, čo tým prorok v skutočnosti myslel.