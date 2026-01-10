Nezvyčajná prednostka železničnej stanice: Mačka Jontama sa ujala vedenia! Tradícia pokračuje už takmer 20 rokov

WAKAJAMA - Novou prednostkou železničnej stanice v západojaponskej prefektúre Wakajama sa v stredu stala mačka menom Jontama, ktorá je už tretia v poradí. Pokračuje tak takmer 20 rokov stará tradícia, ktorá podporila cestovný ruch a uchránila stanicu pred finančným krachom, napísala agentúra Kjódó.
Počas slávnostného ceremoniálu na stanici Kiši v meste Kinokawa predstavila wakajamská železničná spoločnosť svojho najnovšieho mačacieho učňa, ktorý sa v japončine nazýva roktama. Stala sa ním trojfarebná mačka Jontama, ktorá vystriedala mačku Nitamu, ktorá vlani v novembri uhynula a ktorá bola pasovaná na čestnú prednostku stanice.
Prezident železničnej spoločnosti Micunobu Kodžima novú prednostku na ceremónii ovenčil medailou s vyrytým titulom prednostu stanice. "Dúfam, že Jontama bude ako prednostka stanice udávať smer v čase, keď miestne železnice prechádzajú významnými zmenami," povedal Kodžima.
Stanica upútala pozornosť celého Japonska v roku 2007, keď sa jej prvou prednostkou stala mačka Tama. Vďaka tomu sa do Wakajamy zišli turisti z Japonska i zahraničia a Kiši sa finančne udržala nad vodou. Prípadom sa inšpirovali aj iné železničné stanice s finančnými ťažkosťami, kde sa prednostami stali psy, mačky, králiky a ďalšie zvieratá.