Na Slovensko sa valí ďalšia KALAMITA: Rozosneží sa už o pár hodín! Zasiahnuté budú TIETO oblasti, platia výstrahy

BRATISLAVA - Na Slovensko mieri ďalšie výdatné sneženie. V niektorých oblastiach môžu napadnúť až desiatky centimetrov nového snehu.
Portál imeteo.sk vysvetlil, že snehovú kalamitu k nám zvykne prinášať buď jadranská tlaková níž od juhu, ktorá sa v studenom prúdení zvykne podpisovať na výraznom snežení na juhu a východe územia. Svedkami toho sme boli v uplynulých dňoch.
No na sever a severozápad zvykne snehovú kalamitu priniesť iná situácia, ktorá nastane teraz. "Dostávame sa pod vplyv tlakovej níže, ktorá sa nachádza nad Ruskom, a po jej zadnej strane k nám bude od severu zatekať veľmi chladný, no zároveň aj vlhký vzduch, ktorý sa nad Severným morom nasýti. Tento studený a vlhký vzduch zvykne prinášať výdatné sneženie do severných regiónov Slovenska, kde naráža na prvú výraznejšiu orografickú prekážku, ktorou sú severné svahy Vysokých Tatier, Beskydy a Javorníky," objasnili. Po južných oblastiach sa tak bohatej snehovej nádielky dočkajú na severe a to už v nedeľu v ranných hodinách.
Sneženie má ustáť až v pondelok ráno. zasiahnuť má Žilinský, Prešovský a čiastočne aj trenčiansky a Banskobystrický kraj. Najviac snehu napadne na krajnom severe na Kysuciach a na Orave to bude od 5 do 15 cm snehu. Niekde to môže byť až 25 centimetrov.