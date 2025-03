Šokujúce FOTO Burešovej a Sagana: Zachytení v INTÍMNEJ CHVÍLI... Eva sa poslednýkrát VYJADRILA!

1. kolo Let's Dance. Na snímke Eva Burešová s partnerom Přemkom Forejtom (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Verejnosť v týchto dňoch obleteli zábery, ktoré vyvolali rôzne špekulácie. Po 2. kole Let's Dance totiž fotograf zachytil Evu Burešovú (31) v intímnej chvíli s Petrom Saganom (35). Dvojica sa na záberoch objíma či dokonca vodí za ruky. Mnohí sa tak začali pohrávať so svolom nevera... Aktuálne sa však k veci vyjadrila samotná Eva!

Hoci nedeľné priame prenose Let's Dance končia niekedy pred polnocou, tanečníci po vypnutí kamier ešte domov nejdú... Väčšina z nich ešte zostáva v meste a zabávajú sa na afterpárty. Inak tomu nebolo ani po poslednom, 2. kole. No a fotografi nafotili zadanú Evu Burešovú, ako sa po okolí Incheby prechádza ruka v ruke so slovenským cyklistom Petrom Saganom.

Dvojica mala k sebe zjavne veľmi blízko - športovec speváčku chytil okolo ramien, či dokonca sa držali za ruky. Séria fotiek tak, pochopiteľne, v mnohých vyvolala otázniky. Veď hoci o žiadnej oficiálnej partnerke sa v prípade Sagana nevie, speváčka tvorí viac ako 4 roky pár so známym českým šéfkuchárom Přemkom Forejtom. No a Eva sa rozhodla k záberom poslednýkrát vyjadriť.

„Úprimne sa ospravedlňujem všetkým, ktorí také veci ako chytenie okolo ramien a chytenie za ruku pobúrilo a berú to za akúsi zradu. Chápem, každý máme hranice trochu niekde inde. Za mňa je to naozaj bežná vec, ktorá sa medzi priateľmi deje a najmä v našich kruhoch,“ uviedla Eva. A pokračovala s tým, že by rad ujasnila pár vecí.

„Nešlo absolútne o nejakú nočnú prechádzku, ale o pár metrov pred budovou Incheby, kde sa naša šou natáča a opäť späť. Nešlo o žiadnu neveru či flirt z mojej strany. Neexistuje. Áno, keď ma kamarát chytí okolo ramien alebo ma chytí za ruku, neodtrhnem ho od seba a nepošlem niekam, pretože to nevnímam ako pokus o čokoľvek. Verte mi, že keby som to tak cítila, zareagovala by som inak a jasne nastavila hranice,“ pokračovala Burešová.

S petrom s vraj priateľmi a kolegami a žiadna iná cesta ich nespojuje. „Mrzí ma, čo všetko okolo toho vzniklo a aké šialené správy mi ľudia tu a do komentárov dokážu napísať. Myslím, že ľudia, čo ma poznajú, vedia, aká som a aké mám hodnoty,“ dodala s tým, že nie je pre ňu nič viac, ako jej rodina a nikdy by si nedovolila ju ničím zničiť. Na čo jej partner Přemek Forejt reagoval srdiečkom.