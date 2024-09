DRSNÉ vyjadrenie hviezdy Let's Dance: Drexler je ZATRPKNUTÁ stará žena, Cimarro sa správal ako IDIOT!

Petra Dubayová & Matyáš Adamec (Zdroj: TV Markíza)

Ústa na špacír si pustil v podcaste Space by Nikita Jankovičová a servítku pred ústa si rozhodne nedával. Porozprával o svojej kariére, o plánoch do budúcna... Ale aj o účinkovaní v markizáckej šou Let's Dance. Tam patril k najvýraznejším, ale aj najúspešnejším tanečníkom. Nie však s ohľadom na výsledky v projekte, ale v skutočnej kariére. Napriek tomu mu porota často nakladala...

Petra Dubayová a Matyáš Adamec (Zdroj: psc)

Teda konkrétne na jednu osobu má ťažké srdce - na Tatianu Drexler. „Ok, je tam Adela, ktorá je moderátorka, ok, to je tá zábavná. Fajn, beriem. Keď tento človek povie niečo, čo je z cesty, tak mu to prepáčiš, lebo nemá žiadny dôvod to vedieť. Potom je tam Ďurovčík, ktorý je tanečník alebo choreograf z iného odvetvia, takže má na to svoj pohľad a tak to aj hovorí...“ začal opisovať Matyáš.

„A keď už sa ťa aj Ďurovčík zastáva, ktorý je ten rádoby bad guy (zlý chlapec, pozn. red.), v podstate každé kolo, tak si už povieš, ok... A keď skrátka táto zatrpknutá stará žena ti tam nasilu začne hejtovať partnerku, tak som... A nie je to len môj pohľad, videli to ľudia tam, čo boli, videl to ten cast (obsadenie, pozn. red.), videli to ľudia v komentároch, videli to všetci, že je to skrátka too much,“ zahlásil Adamec, čím jasne narážal na porotkyňu Drexler.

Tatiana Drexler (Zdroj: TV Markíza)

„A potom hlavne keď sa tam niekto vyzlečie z tých frajerov, čo tam sú, tak zrazu majú super hodnotenie. Vieš, že to je skrátka také...“ pokračoval tanečník a priznal, že občas mal na mále, aby sa s ňou nezačal konfrontovať. Často mu totiž jej hodnotenia neprišli fér. „No veď ja som tiež bol v jeden moment... Že to bol skrátka bullshit, že tam trepala celú dobu,“ povedal a ukázal päsť na znak, že si to s Tatianou chcel vysvetliť. Ťažké srdce má však aj na hviezdu telenoviel Maria Cimarra, ktorý hviezdil v Let's Dance minulý rok.

Podľa neho sa totiž správal otrasne. „To som akože vôbec nepochopil. Ten nevedel ani jeden krok a nezlepšil sa ani o kúsok a ešte sa správal ako idiot,“ zahlásil tanečník s tým, že nepríjemný síce nebol na neho alebo iných účinkujúcich, ale na ďalších ľudí. „Vraj je slávny, tak to dával najavo a prišlo mi to komické, pretože nie je to Brad Pitt alebo nie je to nikto taký, kto by si to teoreticky mohol dovoliť. A je to veľmi nesympatické, keď títo ľudia sú takí, že luskajú na ľudí, aby im niečo priniesli,“ dodal Adamec.

Mario Cimarro a Vanda Poláková (Zdroj: Tv Markíza)