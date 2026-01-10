Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Tump podporuje protesty v Iráne: Spojené štáty sú pripravené pomôcť

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty sú „pripravené pomôcť“ demonštrantom v Iráne. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„Irán sa pozerá na SLOBODU, možno ako nikdy predtým. USA sú pripravené pomôcť,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social bez bližšieho vysvetlenia. Vyjadril sa tak deň po tom, čo vyhlásil, že Irán má „veľký problém“ a opätovne varoval Teherán pred vojenskými údermi. V Iráne už takmer dva týždne ľudia protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.

Trump začiatkom januára Irán varoval, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc. Už vtedy americký prezident uviedol, že USA sú odhodlané a pripravené konať. Spojené štáty počas 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom v júni 2025 zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení, o ktorých Trump tvrdil, že boli úplne zničené. Údery mali podľa neho zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takéto snahy popiera.

Trumpova vláda viedla prvotné rokovania o potenciálnom útoku na Irán

Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa viedli „prvotné rokovania“ o potenciálnom útoku na Irán. Informáciu priniesol v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na svoje zdroje. Rokovania sa údajne týkali toho, či a aké zariadenia by v prípade Trumpovho súhlasu mali Spojené štáty zasiahnuť. Podľa zdroja WSJ do úvahy prišla aj možnosť „rozsiahleho leteckého útoku“ na iránske vojenské ciele. Zdroj však poznamenal, že v súčasnosti možnosť „bezprostredného útoku“ nehrozí a k Iránu dosiaľ nebol presunutý personál ani vojenské vybavenie.

