Škandál v nočných gogo kluboch: Pôsobili ako pasca na klientov! V organizovanej skupine boli aj policajti

VARŠAVA - Luxusné interiéry, tanec a alkohol. Navonok legálny biznis, v skutočnosti sofistikovaný systém podvodov, násilia a zneužívania klientov. Poľská prokuratúra odhalila rozsiahlu sieť, ktorá roky pôsobila v kluboch gogo a pripravila obete o obrovské sumy peňazí.
Kluby ako krytie organizovaného zločinu
Poľská Národná prokuratúra podala na súd obžalobu v prípade organizovanej zločineckej skupiny, ktorá pôsobila v kluboch gogo vo viacerých mestách. Podľa vyšetrovateľov skupina fungovala v rokoch 2018 až 2021 a svoje aktivity skrývala za oficiálne podnikanie v známych nočných kluboch, okrem iného vo Varšave a vo Vroclave.
Navonok išlo o legálne prevádzky, v skutočnosti však slúžili ako priestor na systematické okrádanie zákazníkov. O prípade informoval portál Fakt.pl s odvolaním sa na vyjadrenia prokuratúry.
Medzi obžalovanými aj policajti
Obžaloba sa týka 82 osôb. Väčšina z nich čelí obvineniu z účasti v organizovanej zločineckej skupine, štyria ľudia sú obžalovaní zo založenia a riadenia celej štruktúry. Medzi obžalovanými sú tanečnice, čašníčky, manažéri klubov, ale aj pracovníci monitorovacieho centra v Piasečne.
Vyšetrovanie zároveň odhalilo, že súčasťou siete boli aj bývalí policajti, ako aj manželka jedného zo slúžiacich príslušníkov. Jeden z hlavných organizátorov mal pritom v čase fungovania skupiny stále aktívne pôsobiť v policajnom zbore.
Stovky trestných činov a tisíce strán dôkazov
Podľa prokuratúry je obžaloba postavená na mimoriadne rozsiahlej dôkaznej báze. Vyšetrovatelia zdokumentovali stovky skutkov vrátane lúpeží, podvodov, neoprávneného nakladania s drogami a muníciou, zneužívania právomocí verejného činiteľa či marenia trestného konania.
Celý spis má stovky zväzkov a samotný opis fungovania skupiny zaberá viac než tisíc strán. Vyšetrovatelia hovoria o jednom z najkomplexnejších prípadov svojho druhu za posledné roky.
Alkohol, manipulácia a falošné platby
Mechanizmus podvodov bol podľa prokuratúry premyslený do detailov. Klienti mali byť cielene opíjaní silným alkoholom, prípadne zmesami s pridanými látkami, ktoré znižovali ich schopnosť orientácie a odporu. Následne im boli účtované násobne vyššie sumy, než s akými pôvodne súhlasili.
V prípade menej opitých zákazníkov personál manipuloval s platobnými terminálmi – zadával vyššie čiastky alebo k cene dopisoval nulu. Klientov presviedčali, že ide o technické označenia alebo nesprávne pochopené symboly na displeji.
Klienti prichádzali o celé úspory
Ak si obeť uvedomila, že bola okradnutá, personál jej často odmietol vrátiť peniaze alebo ju z klubu vyviedol. V niektorých prípadoch boli ľudia v priestoroch zadržiavaní celé hodiny, výnimočne aj do nasledujúceho dňa. Medzitým z ich účtov mizli ďalšie peniaze.
Vyšetrovanie odhalilo aj prípady, keď personál inštaloval bankové aplikácie do telefónov klientov, vykonával prevody z účtov, rušil termínované vklady alebo dokonca vybavoval pôžičky na ich meno. Jedna z obetí mala takto prísť o desiatky tisíc zlotých v priebehu jedinej hodiny.
Podpisy pod nátlakom a zahraničné obete
Aby sa skupina chránila pred neskoršími reklamáciami, od zákazníkov si vynucovala podpisy vyhlásení, ktoré mali vytvárať dojem, že všetky transakcie prebehli dobrovoľne. Obeťami boli podľa prokuratúry najmä cudzinci, ktorí sa v neznámom prostredí horšie orientovali a mali obmedzené možnosti obrany.
Riadenie cez manažérky a kontrolné centrum
Dôležitú úlohu v štruktúre zohrávali manažérky klubov. Slúžili ako spojka medzi personálom a centrálnym riadením, dohliadali na „výkon“, nútili zamestnankyne k účasti na podvodoch a v prípade potreby ich trestali. Celý systém fungoval ako prísne riadená organizácia so silnou vnútornou disciplínou.