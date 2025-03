Drexler sa cez Matyášove urážky NEPRENIESLA: Dala mu to VYŽRAŤ v priamom prenose!

(Zdroj: TV Markíza/Ján Zemiar)

Tanečník si ústa na špacír pustil v podcaste Space by Nikita Jankovičová. Priznal, že na Tatianu Drexler má ťažké srdce a servítku pred ústa si rozhodne nedával. Myslí si, že nehodnotí spravodlivo, stačí, aby sa niektorý z vypracovaných súťažiacich vyzliekol a zrazu má super hodnotenia... Naopak jeho tanečnú partnerku zbytočne kritizuje.

„A keď skrátka táto zatrpknutá stará žena ti tam nasilu začne hejtovať partnerku, tak som... A nie je to len môj pohľad, videli to ľudia tam, čo boli, videl to ten cast (obsadenie, pozn. red.), videli to ľudia v komentároch, videli to všetci, že je to skrátka too much,“ uviedol Matyáš s tým, že občas mal na mále, aby sa s ňou nezačal konfrontovať. „No veď ja som tiež bol v jeden moment... že to bol skrátka bullshit, že tam trepala celú dobu,“ dodal a ukázal päsť na znak, že si to s Tatianou chcel vysvetliť.

Vtedy jeho slová porotkyňa prešla mlčaním. Dokonca sa zdalo, že vyjadrenie Matyáša Adamca ani nepostrehla. Počas úvodného kola novej série Let's Dance však bolo jasné, že jeho urážky nielen, že zachytila, ale ani po polroku sa cez ne nepreniesla. Mladého tanečníka si tak podala priamo počas živého vysielania.

„Eva je fantastická tanečnica. Bolo to super! Malo to naozaj dynamiku, napätie. A Matyáš zase povie táto hysterická stará ženská! nemoderná, protivná! Matyáš, ty si sa pozeral? Ona mala celý čas pokrčené nohy! Cha-cha má nejakú techniku... Dobre, Matyáš je hviezda, keď len stojí, on sa nemusí hýbať, všetci umrieme, dobre! Keby som mala jeho vek, tak to robím takisto, Eva mala pokrčené nohy, ona za to nemôže, vie viac! Daj si námahu,“ naložila mu Drexler.

1. kolo 10. série Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)