Chaos u Majeských! Schatzi z Dunaja priznáva: Bordel už neriešim, nie som však špinďúra

BRATISLAVA -Hotová apokalypsa?! Dvaja vyťažení herci, dve školopovinné dcéry a minimum spoločného času. Jana a Marek Majeskí sú šťastní, keď sa im podarí ukradnúť si čas pre seba a podľa slov seriálovej Schatzi nemá chuť ho venovať práve upratovaniu domácnosti.
Hereckí manželia Jana a Marek Majeskí patria k najvyťaženejším tváram slovenských obrazoviek. Kým Jana aktuálne žiari ako Schatzi v divácky obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám, Marek si získava fanúšikov v seriáli Nemocnica. K tomu divadlá, povinnosti okolo detí a bežný rodinný život. Sú dni, keď sa doma ani poriadne nestretnú a spoločné chvíle si musia plánovať dopredu.
V šou Adela a Sajfa padla aj otázka, ako sa dvaja zaneprázdnení herci, ktorí vychovávajú dve školopovinné dcéry, dokážu venovať aj sami sebe. Jana odpoveďou poriadne prekvapila! „Zavriem oči a nevidím neporiadok. Mne je to už jedno,“ priznala bez okolkov blondínka. A Marek? Ten vraj musí v niektorých momentoch len neveriacky krútiť hlavou. „Ako je mi to ľúto Marek kvôli tebe, ale ja sa kvôli tomu nestresujem. Ja si pokojne ľahnem na gauč, otvorím si knihu úplne bez výčitiek,“ pokračovala Jana, ktorá si oddych najradšej dopraje práve pri čítaní.
Adela si neodpustila poznámku: „Tá domácnosť, ako si ju teraz predstavujem, je taká apokalyptická.“ Marek reagoval so smiechom, no s jasným odkazom: „Veľa návštev nevoláme. A súvisí to aj s týmto…“ Majeská sa však začala brániť. „Mám rada tie momenty, že si pustím podcast, zapálim sviečku a upratujem si, to mám veľmi rada. Ale zase keď nemám chuť upratovať, tak sa nezbláznim z toho, tak bude bordel,“ priznala úprimne. Dokonca dodala, že už nemá pocit viny: „Nemám to tak, že si nemôžem ľahnúť, lebo mám bordel v kuchyni. Už som si zvykla, že už mi to nevadí.“
O to väčší kontrast je jej manžel Marek, ktorý je pravý opak. „Nemám rád plný drez. Radšej to hneď spravím. Mám rád, keď je čisto a všetko usporiadané,“ prezradil herec. Jana však má na vec jasno: „Aj ja mám rada, keď je upratané, akurát si potom poviem, že nežijem preto, aby som stále upratovala. Keď mám po každom niečo upratať, mne sa to už nechce. Akože nie som že úplná špinďúra, to zase nie, ale aj knihu treba čítať,“ uzavrela so smiechom. Zdá sa, že u Majeských to funguje aj napriek chaosu – alebo práve vďaka nemu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%