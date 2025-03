Verejnosť si podala Fikiho Sulíka: Praskli im NERVY... Ty hnusák hnusný!

Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)

Názory Fikiho Sulíka sú kontroverzné a rozdeľujú ľudí na 2 tábory. Jedna skupina s ním súhlasí a druhá práve naopak. Aktuálne sa syn politika Richarda Sulíka vyjadroval k nevestám, ktoré hviezdia v markizáckej Ruži. Ako prvú si podal dcéru najstaršej účastníčky šou Daniely Draganovej. Ďalej nešetril kritikou modelky Anny Ličkovej.

„Akože Anna je pekná baba, aj keď si myslím, že ju trošku oversellovali (predávali, pozn. red.). V skutočnosti je Anna taká osmička a tam ju predávali ako keby to bola dvanátska," hovoril vo videu. „Zďaleka jej najväčší problém je jej mentálne postihnutie. Naozaj znie ako keby mala mozgovú obrnu," pokračoval. „Možno to súvisí s tým, že jej rodičia vyzerajú ako keby ju mali v päťdesiatke. Na to aký má nízky vek, vyzerajú naozaj veľmi staro," vyjadril sa k jej rodičom. A to nemal robiť. Sledovatelia sa do neho pustili a nič mu nedarovali!

„Rodičov si nevyberáš ty hnusak hnusný," napísal istý fanúšik. „Milí rodičia, dobre sa pozrite, čo sa stane z vašich detí, keď sa im nebudete v živote dostatočne venovať a nedoprajete im lásku. Dopadnú ako tento trápny čávo, ktorý nemá nič lepšie na práci, ako zosmiešňovať a urážať ľudí, s ktorými on sám nemá ani čo dočinenia. Pozornosť sa mu nedostávala, tak aspoň takto nešťastne o ňu prosí... mám dosť," pridala sa žena. „Tragéd prvej kategórie. Ty sa pozri na svojich rodičov, ty dezolát poj*baný, kto ty si, že hodnotíš ľudí. Majiteľ zemegule? Tebe sa nevenovala ani mamka, ani tatko, tak si to teraz vybíjaš na cudzích ľuďoch. Však poď si to vybiť niekde do bareknuckle, nie do tých dopredu zaplatených cirkusov," odkázal mu ďalší sledovateľ.