Fiki Sulík sa ZBAVUJE nepotrebných matracov: FUJ, z tohto vám príde zle!

Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)

Fiki Sulík sa po výhre proti Mirimu Vlčekovi postaví opäť do ringu. Tentokrát bude jeho súper šéfkuchár Lukáš Palkovič. Proti sebe sa postavia už dnes. Predtým sa však syn Richarda Sulíka rozhodol robiť poriadky vo svojom byte. Na svojom profile na sociálnej sieti zdieľal, že sa zbavuje starých matracov.

„Nechce niekto 2x90cm matrace?" ponúkal. Ozvala sa mu jedna záujemkyňa s otázkou, že aká je cena. No a jeho odpoveď mohla zaskočiť nejedného človeka. „Veď zadarmo, omg. Má to ale jeden háčik, ak nevadí. Je v nich výtok asi 15% žien. (Preto som bol donútený kúpiť novú)," dodal. No a z tohto naozaj môže prísť niekomu zle. Kontroverzný Slovák je známy tým, že obľubuje nežnejšie pohlavie. Teraz je však zadaný. Pred pár mesiacmi mu padla do oka mladučká blondínka, s ktorou sa často objavuje aj v spoločnosti. Vyzerá, že je konečne vo svojom živote šťastný a má to, po čom tak dlho bažil. Zrejme aj to bol dôvod, prečo sa rozhodol zbaviť spomínaných matracov.

Fiki Sulík s frajerkou (Zdroj: Ján Zemiar)