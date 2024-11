KAUZA Sulík vs. Salátová pokračuje: Vtrhol na jej vystúpenie... Nebuď k**ot!

Simona vs. Fiki (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Fiki Sulík urobil niečo, čo mal už dlhšie v pláne. No predtým mu to nevyšlo. Až teraz... Vtrhol totiž na vystúpenie Simony Salátovej. Vyháňal ho jej manžel!

Fiki Sulík má už dlhšie v "zuboch" komičku Simonu First (predtým Salátovú), aj napriek tomu, že je žena. Verejne ju ohovára a servítku pred ústa si naozaj nekladie. Vo svojich vlogoch a videách každemú rozpráva príbeh, ako mu ukradla jedlo z tácky v rýchlom občerstvení. Samozrejme, je jasné, že tento príbeh slúži iba na pobavenie a je vymyslený, no syn politika Richarda Sulíka ho prezentuje s veľkou vážnosťou. Napríklad aj vo videu s Rytmusom sa ho pýtal, kto má lepšie spaľovanie či on alebo Simona.

„Tak ona je mladšia nie?“ pýtal sa raper. „Kámo, ona je stará ako ja a vyzerá, že má osemdesiatpäť,“ reagoval Fiki. Potom opäť urážkami nešetril. „Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,” vyjadril sa. Na svojom profile na Instagrame tiež zverejnil tetovanie, nápis v znení "Simona je tučná". Už v minulosti sa snažil dostať na verejné podujatie Simony, no kvôli tomu vtedy to vystúpenie komička zrušila. Podarilo sa mu to až teraz. Všetko zdokumentoval vo svojom vlogu Fiki Unchained. Už počas cesty avizoval, aký ma plán.

„Ak nás tam nepustia, tak budem robiť bordel. Som ochotný dnes stráviť noc na CPZ-ke," povedal priamo. Nakoniec sa na stand-up dostal a keď dorazil na miesto, vybral sa na pódium. V tom čase tam nevystupovala Simona, ale jej manžel Joe Trendy a ten keď ho zbadal... „Choď, prosím ťa, preč. Vypadni odtiaľto Sulík, fakt, normálne zavolám aj sbs-ku. Vypadni, Simonku iba šikanuješ, choď preč!" opakoval nervózne. Ak mal Fiki opustiť miestnosť, chcel vedieť, kto mu preplatí lístok. „Ja ti vrátim peniaze, pokojne mi pošli číslo účtu, pošlem ti," odpovedal mu Joe.

„Toto je jeden z najhorších ľudí, ktorý je na svete, čo o Simonke stále hovorí..." avizoval publiku, ktoré začalo burácať. Vtedy syna Richarda Sulíka zaujímalo, či ho ide napadnút. „Nejdem ťa napadnúť, ja viem, že potrebuješ kontent, ale choď aj so svojou pani, vieš čo robíš," odpovedal. „Čo sa klepeš?" provokoval Sulík. „Lebo som z teba veľmi nervózny a nepríjemne. Choď preč," pokračoval Simonin manžel. „Prišiel som si pozrieť stand-up," oponoval Filip. Nakoniec ho Trendy odprevadil von a stalo sa niečo s čím nikto nerátal.

„Počúvaj, načo to robíš? Už je to únavné. Kámo, prosím ťa, se * na to. Povedz mi, prečo nenávidíš moju ženu?" chcel vedieť Trendy. „To je môj boj za slobodu slova. Komici vždy bojovali za zrušenie cenzúry a slobodu prejavu. No potom si z nej Rytmus urobí nevinnú srandu..," pripomenul mu Fiki. „Dobre, keď chceš urobiť joke, urob ho, dobre, choď na stage, ale nie že on si niečo zväčší na photoshope..." reagoval Joe. Nakoniec mu Filip prisľúbil, že s urážaním prestane a na znak dohody si podali obaja ruky. Sulík si na záver vyslúžil od Trendyho radu, aby nebol k**ot. „Nepostrihám to tak, aby si bol ko*ot, oddnes si ťa vážim a nebudem urážať tvoju ženu," prekvapil na záver Fiki.