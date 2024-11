Sulík vytiahol na Cynthiu špinu: Počas vzťahu so Separom sa PCHALA do postele JEMU!

Na Cynthiu sa valí špina (Zdroj: Topky.sk)

Okolo Cynthie Tóthovej a rapera Separa bolo v poslednom období poriadne rušno. Ich rozchod a následne Separov nový vzťah poriadne rozvíril vody. Cynthia po krachu vzťahu prijímala pozvanie do jedného podcastu za druhým, a tak sa fanúšikovia dozvedali len to, že celú situáciu, ktorá nastala, berie ako podraz. A práve to rozhorčilo kontroverzného Fikiho Sulíka, ktorý najnovšie na Cynthii nenechal nitku suchú. Vo svojom vlogu s názvom Fiki Unchained prezradil to, čo doposiaľ nikto nevedel. Podľa jeho slov ho blondínka tajne navštevovala ešte počas vzťahu s raperom. „Dojdeš ku mne v noci, podotýkam, bez jeho vedomia a zdieľaš so mnou jeho anamnézu, jeho zdravotný stav, hovoríš mi ako cudziemu človeku brutálne intímnosti o jeho zdravotnom stave," povedal Fiki.

V jednom z podcastov tiež povedala, že po rozchode môže robiť doslova všetko, čo si nemohla dovoliť vo vzťahu so známym človekom. A ani toto od Fikiho neostalo bez reakcie. „Cynthia bola s niekým veľmi známym a nemohla robiť všetko, čo si zmyslela. Preto napríklad, keď chodila ku mne, tak zaparkovala v nákupnom centre, tam som pre ňu došiel, ona vystúpila zo svojho auta, dala si kapucňu. Nastúpila do môjho, tak sa skĺzla pod okienko, aby ju nebolo vidno," pokračoval. Keď prišli k nemu, do bytu nemohli ísť ani výťahom, pretože tam, kde Fiki býva, žijú známi ľudia. Tak na ôsme poschodie chodili pešo. Syn Richarda Sulíka vysvetlil, že to, že sa Teri dala dokopy so Separom a Cynthia to berie ako podraz, tak nie je.

Zrada je podľa neho nasledovné: „Vieš čo je podľa mňa podraz? Podľa mňa je podraz, keď máš frajera, ktorý sa o teba stará, ktorý ťa živí, ktorý ti dá všetko, ktorý z teba urobil celebritu a ty dojdeš na byt k cudziemu týpkovi v noci a rozprávaš mu, aký je ti ten tvoj muž nechutný, aký ti je odporný, ako sa tešíš vždy, keď odíde na koncert. Alebo ako cudzieho týpka voláš k svojmu mužovi do domu, kam ťa pozval bývať. To je podľa mňa podraz," uviedol Fiki. „Máš veľmi odlišný meter na seba a iných ľudí, lebo ja si pamätám, že keď si tu sedela, na tomto gauči, tak najprv si mi pustila pesničku, ktorú ti nahral. U mňa doma v noci, to som bola taký, že čo ti j**e" dodal. Potom ho upodozrievala z nevery a Fikiho údajne žiadala, aby niečo zistil.

„Je pravda, že nejaké veci sa diali vo vašom vzťahu, ktoré sa úzko týkajú nevery, ale tie sa diali, Cynthia, len tu v tomto byte. Ja som Cynthiu nej**al len preto, že ja som nechcel. Cynthia sem viackrát došla v noci. Cynthia mi viackrát naznačila, že by to chcela," uzavrel s tým, že bola u neho 3-4 razy a podľa jeho slov s ním flirtovala a letmo ho chytala. Ku Sulíkovmu videu sa vyjadril aj samotný Separ. „To, čo tam hovorí, je len špička ľadovca.. Možno už chápete, prečo som to nechcel ísť rozoberať do žiadnych podkastov a podobne.. Je mi z toho celého na grcanie už pár mesiacov.. Holý fakt je, že ste to niektorí veľmi prehnali a jej trápne výmysly o mojej terajšej frajerke, ste zahnali do takého extrému, že ste jej priali smrť.. Tak možno po tomto trochu prehodnotíte, čo za človeka ste si zastávali," vyjadril sa raper.