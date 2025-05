Kedysi kamaráti a dnes: Tabaková si opäť podala Sulíka... Dávajte pozor, koho vaše deti sledujú!

Romana Tabaková sa opäť pustila do Sulíka (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Kedysi ich spájalo priateľstvo, dnes ich delia ostré slová a verejné obvinenia. Romana Tabaková sa opäť ostro pustila do Filipa Sulíka po tom, čo zverejnil ďalší kontroverzný príspevok.

Romana Tabaková a Filip Sulík boli kedysi dosť dobrí kamaráti. Pravidelne spolu trávili čas a verejne sa tým netajili. Pred časom však všetkých šokovalo to, čo zverejnila politička na sociálnych sieťach. Nedávno totiž Sulík zverejnil fotografiu známych influencerov, ako sedia v aute a zabávajú sa. Na prvý pohľad nič neobvyklé – až na kontroverzný komentár, ktorý k záberu pripojil.

„Želám si, aby havarovali,“ napísal k snímke, na ktorej sú štyria mladí ľudia. Na mieste vodiča je viditeľný Adam Štrba, známy z reality šou Love Island, a vedľa neho sedí moderátor a influencer Oski Barami. Keď si to všimla Romana Tabaková, okamžite Filipovi napísala súkromnú správu. Jeho výrok ju šokoval a ostro naň zareagovala. Celú ich konverzáciu si môžete prečítať nižšie.

(Zdroj: Facebook RT)

No a teraz reagovala na Sulíka opäť. A zas raz na jeho kontroverzný status. „Bolo by legálne v našej legislatíve napísať že “strašne si idem Kanyeho nový track”?" opýtal sa Fiki, na čo politička reagovala nasledovne. „Strašidelné čo opäť urobil #KanyeWest, ktorý vyhlásil že je nacista a miluje Adolfa Hit**ra. Nahral pieseň N**ga H**l H***er. Filip Sulík sa pýta online ľudí, či môže jeho pieseň zdieľať a adoruje tohto pomäteného šialenca. Prosím dávajte pozor, koho vaše deti sledujú na sociálnych sieťach," napísala.

„V USA neexistujú zákony proti extrémizmu, ani proti popieraniu holokaustu. STOP “rozširovania extremistického materiálu”. Po 4 rokoch študovania v NY som čím skôr chcela odísť naspäť na Slovensko. Treba bojovať proti dezinformáciám, ktoré šíria radikáli. Tolerovať nemožno propagáciu fašizmu, ale ani komunizmu," dodala.