Fiki Sulík otvorene o PROTESTE proti Netrebko: Mám chuť vyvesiť si ruskú vlajku na dom!

Filip Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Sulík, syn politika Richarda Sulíka, prijal pozvanie do podcastu Diskusia na palete, kde spolu s moderátorom rozobrali viacero aktuálnych spoločenských a politických tém. Sulík sa ani tentoraz nevyhol ostrým vyjadreniam a kontroverzným postojom, ktoré sú preňho príznačné. Jednou z hlavných tém bola politizácia kultúry a humoru. Podľa Sulíka ide o nástroje, ktoré sú zneužívané na útoky voči konzervatívne zmýšľajúcim ľuďom. Kritizoval aj podľa neho očividný dvojitý meter pri posudzovaní prejavov nenávisti.

Ostrosť jeho výrokov sa prejavila aj v súvislosti s politickými protestami, ktoré organizovali najmä liberálne kruhy. Emócie v spoločnosti nedávno vyvolal koncert ruskej opernej speváčky Anny Netrebko v Slovenskom národnom divadle. Pred budovou sa uskutočnil protest s transparentmi ako „Rusko je teroristický štát“ a výkrikmi „Hanba!“ smerovanými na prichádzajúcich divákov. Vystúpenie rozdelilo spoločnosť na dva tábory. K situácii sa vyjadril aj Filip Sulík: „Ja som za absolútnu slobodu prejavu. Ak máte potrebu ísť s ukrajinskou vlajkou kdekoľvek, tak ja som taký, že robte si čo chcete, pokiaľ nikomu neubližujete.“

Dodal tiež, že umelci by nemali byť nútení zaujímať sa o politiku: „Nie každý musí od rána riešiť nejakú vojnu. Niekto môže riešiť spev. Umelec môže riešiť len umenie a nemusí riešiť vojnu v každom jeho kroku v živote.“ Mnohí ľudia však koncert a divákov ostro odsúdili, obviňujúc ich z nepriamo vyjadrenej podpory Ruska a prezidenta Putina. Sulík však takéto reakcie odmieta. Priznáva, že v ňom vyvolávajú presne opačné pocity: „Vo mne jedinú emóciu, čo to vyvolávalo, tak mám chuť si ísť vyvesiť ruskú vlajku na dom. Mňa tieto veci tak vytáčajú. Ja mám ešte väčšiu potrebu robiť tie veci, ktoré ich vytáčajú, keď to počujem.“