Slováčkov PLÁN ako dostať Dádu zo závislosti: Na protialkoholické LIEČENIE pôjde s ňou!

(Zdroj: Profimedia)

V poslednom období zapĺňajú stránky českých médií výroky Felixa Slováčka a Dády Patrasovej. Začalo to herečkinými nezmyselnými nočnými správami redaktorovi, po ktorých hudobník vyhlásil, že bola na mol. A vypila si aj v deň, keď sľúbila svoju účasť na natáčaní relácie. Namiesto toho ju paparazzi odfotili, ako si neistým krokom nesie z neďalekej večierky "cinkajúci" nákup.

Slováček opäť verejne vyhlásil, že sa "ožrala". Dáda však odmieta, že by mala problém s alkoholom. Naopak poukazuje na svojho manžela - vraj on je ten, kto potrebuje pomoc. A tak, keď pristala na stole téma protialkoholického liečenia, herečka vyhlásila: „Keď už protialkoholická liečba, tak obaja spolu. Z nás dvoch pije Felix určite viac,“ vyhlásila.

A toho sa hudobník okamžite chytil - na Patrasovej podmienky pristúpil. „Až prídem domov, porozprávam sa s ňou. Pretože pokiaľ to myslela vážne, rás sa s ňou liečiť pôjdem. Pokiaľ jej to pomôže, stane sa z nás zase v rámci možností šťastná rodina. My si naozaj nič viac neprajeme, než tú starú usmievavú, milú dádu, s ktorou nám bolo fajn,“ povedal Blesku.

„Rád sa budem s Dádou liečiť. Odpočiniem si, fyzicky si asi trošku zamakám, prehovorím si s odborníkmi. Bude to veľké dobrodružstvo,“ dodal Felix s tým, že už zisťuje sanatória, ktoré by boli najvhodnejšie. „A je mi jedno, koľko to stojí. Pokiaľ bude Dáda zase normálna, stojí to absolútne za čokoľvek!“ zdôraznil.