Poslednú šancu NEVYUŽILA! Dáda si alkoholom ZNIČILA KARIÉRU: Na natáčanie neprišla... OŽRALA SA!

(Zdroj: TV Nova)

PRAHA - Chvíľu sa zdalo, že Dáda Patrasová (68) seká dobrotu. Včera sme však na Topkách informovali, že mala opäť vypité a vypisovala divné správy českému redaktorovi. No a s pitím zjavne nemieni prestať. Je to také zlé, že si kvôli alkoholu zničila kariéru. Prisľúbila totiž svoju účasť v relácii Sejdeme sa na Cibulce, no neprišla. Opila sa!

Ešte pred týždňom sa zdalo, že si Dáda Patrasová "vstúpila do svedomia". Jej manžel Félix Slováček tvrdil, že seká dobrotu... Netrvalo však dlho a opäť siahla po alkohole. Tesne pred polnocou začala vypisovať redaktorovi portálu eXtra.cz nezmyselné správy a hudobník potom potvrdil, že bola opäť pod parou. „To znamená, že keď vám písala, tak bola úplne ožratá. Práve dnes (vo štvrtok, pozn. red.) bola ráno úplne namol,“ povedal.

No alkohol tmavovláske neničí len súkromný život, ale aj ten pracovný. Hoci jej už ponuky veľmi nechodia, nedávno dostala obrovskú šancu - mala sa zúčastniť relácie Sejdeme sa na Cibulce. Jej témou mala byť Arabela a spolu s Patrasovou boli do programu pozvaní aj Jana Nagyová Plum a Josef Dvořák. Už niekoľko dní pred natáčaním jej všetci radili, aby sa držala od fľašky ďalej...

„Musí sa ten deň na chlasť vykašľať a pokiaľ to zvládne, bude to jej veľké víťazstvo. A možno zatiaľok zase trochu zmysluplnejšieho života. To, čo teraz žije, život rozhodne nie je,“ vyjadril sa rodinný známy. No herečka to zjavne nezvládla. Na natáčanie neprišla. Namiesto toho ju fotograf českého Blesku nafotil, ako si to v tom čase mieri neistými krokmi z domu do blízkej večierky a odnáša si odtiaľ "cinkajúci" nákup.

Felix potom potvrdil, že sa včera opäť ožrala. Už popoludní bola na mol. „Volali mi z neďalekej vietnamskej reštaurácie, kam občas chodíme, že tam je a že je opitá,“ povedal Felix pre eXtra.cz. „Pôvodne zavolali aj políciu, pretože Dáda bola v takom stave, že nevedeli, či nemajú volať aj záchranku. Policajti boli slušní a povedali mi, že sú radi, že som prišiel a že to miesto nich budem riešiť priamo ja,“ dodal s tým, že ešte ráno jej natáčanie pripomínal.

Patrasová však Felixove slová odmieta. „Je to jeho problém, nie môj. Ja žiadny problém nemám. Vymýšľa si to, samozrejme. Prečo to robí? Myslím, že to je už demencia. Sú tam nejaké posuny v mozgu. Nechápem to,“ povedala pre Expres.cz a tvrdí, že tým ubližuje ich deťom. „Všetko, čo hovorí, sú nezmysly a jeho výplody fantázie, ktoré ubližujú nielen mne, ale tiež našim deťom. Hlavne Aničke,“ dodala.

Dagmar Patrasová (Zdroj: profimedia.sk)