Zúfalý Slováček vraj s Dádou definitívne KONČÍ: Arabela si ju však zastáva... To Felix je ten ZLÝ!

(Zdroj: Ján Zemiar/Profimedia)

PRAHA - Témou číslo jeden u našich západných susedov je opäť rodina Dády Patrasovej (68) a Felixa Slováčka (81). Hoci to chvíľu vyzeralo tak, že sa herečka "drží", siahla po alkohole. No a saxofonista na jej adresu opäť vypustil zopár štipľavých vyjadrení. Najnovšie uviedol, že s ňou definitívne končí. Dádu si však zastala jej kolegyňa Jana Pulm Nagyová (66)... Ona naopak poukazuje práve na hudobníka, to on je vraj ten zlý!

V uplynulých dňoch českými médiami obleteli informácie o alkoholových úletoch Dády Patrasovej. Hoci ešte pred týždňom Felix Slováček tvrdil, že sa jeho manželka drží a nemal na ňu krivého slova, už o deň neskôr to neplatilo. Vraj opäť siahla po poháriku a opila sa pod obraz Boží. Kvôli alkoholu neprišla ani na sľúbené natáčanie k výročiu seriálu Arabela.

Felix na jej adresu vyslovil niekoľko štipľavých vyjadrení. „To znamená, že keď vám písala, tak bola úplne ožratá. Práve dnes bola ráno úplne namol,“ odpísal českému novinárovi. A následne do médii opísal aj to, ako mu volali z vietnamského bistra, kde sa vraj Dada opila a že museli volať aj políciu. To však Patrasová odmietla, Felix vraj trpí stareckou demenciou a nevie, o čom hovorí.

To ho poriadne vytočilo a rozhodol sa pre radikálny krok. „Od toho momentu nad Dádou Patrasovou robím kríž,“ vyjadril sa pre eXtra.cz. „Nemá to ďalej význam. Absolútne končím. Nech sa stará o seba, zvieratá, o dom, nech to aj spadne. Mne už je to jedno,“ vyhlásil Slováček s tým, že rozmýšľa aj nad tým, že by sa odsťahoval. Nemieni sa vraj prizerať jej sebadeštrukcii.

Patrasovej seriálová sestra Jana Pulm Nagyová však tmavovláske vyjadrila podporu. „Mnoho ľudí si myslelo, že na seba žiarlime. Som veľmi empatická osoba, nikdy som nikomu nič nezávidela,“ vyjadrila sa pre Super.cz na adresu Patrasovej. Naopak si ona myslí, že zlý je v ich vzťahu Slováček. Arabela nemá pochopenie pre Felixove večné nevery, či 7 rokov trvajúci vzťah s Luciou Gelemovou. „Ja mať takého muža, tak sa rozvádzam,“ dodala razantne.

Dáda Patrasová a Jana Pulm Nagyová