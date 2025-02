Smutné slová Felixa Slováčka o dcére s rakovinou: Teraz má také obdobie... Z toho sa tisnú slzy do očí!

Felix Slováček v Piešťanoch na otvorení výstavy Alfonza Muchu (Zdroj: Ján Zemiar)

Hudobník Felix Slováček prežíva neľahké životné obdobie. Nie je to tak dávno, čo jeho dcéra Anička priznala, že zákerná rakovina sa vrátila a metastazovala do pľúc. Neobchádzajú ho ani neustále problémy a prestrelky s manželkou Dádou Patrasovou, ktorá sa alkoholu nevie vzdať. Zdrvený Slováček však rozhodne nepatrí k tým, ktorí by len tak nečinne sedeli a plakali do vankúša. Liekom je práca, takže prednedávnom vystúpil opäť na Slovensku, konkrétne na Zvolenskom plese, kam prišiel na pozvanie jeho organizátora Jána Kubiša. „Veľmi ma to baví. Keď vezmem saxofón, tak to robím naplno, inak to nejde,“ prezrádza známy hudobník, ktorého ženie vpred eufória z hudby a energie, ktorú mu jeho fanúšikovia na koncertoch vracajú.

Na plese sa to hemžilo krásnymi dámami a Slováček sa nikdy netajil tým, že má pre ne slabosť. „Žena bola vždy veľká inšpirácia všetkých umelcov, nielen saxofonistov,“ dodáva s úsmevom na tvári. Pre hudobníka však ženy rozhodne nie sú len inšpiráciou. Aj po oemdesiatke to s nimi jednoducho vie. „Ja si myslím, že ktorákoľvek žena dokáže z chlapa urobiť úplne niečo iné, než si myslí. Funguje to.“ Skvelo zafungovala aj jeho hudba na Zvolenskom plese, kde spoločne s mnohými ďalšími účinkujúcimi zabával prítomných hostí. A ako priznal, je to práve hudba, ktorá mu aktuálne pomáha preklenúť náročné myšlienky. Vypočujte si slová, z ktorých mrazí.

Smutné slová Felixa Slováčka o dcére s rakovinou: Teraz má také obdobie... Z toho sa tisnú do očí slzy! (Zdroj: NaJa/TH)