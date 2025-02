Prominentný pár po ROZCHODE: Ona si zmenila vlasy a on? Hľadá HODINOVÚ MANŽELKU!

(Zdroj: Instagram KK)

BRATISLAVA - Vo štvrtok sa prevalilo, že vzťah Kristíny Kormúthovej a tenistu Martina Kližana je minulosťou. Dvojica si povedala zbohom po viac ako 2 rokoch vzťahu. A každý z nich sa z krachu ich vzťahu dostáva inak... Ona si zmenila vlasy a on? Hľadá hodinovú manželku!

Hoci sa zdalo, že medzi dvojicou je všetko v najlepšom poriadku, zdá sa, že opak bol pravdou. Vo štvrtok tenista na sociálnej sieti Instagram zverejnil ich spoločnú fotku a napísal krátky, no jasný popis: "A rozprávky je koniec." To ešte doplnil veľavravným emotikonom zlomeného srdiečka. Kristína nijak rozchod nekomentovala.

Až keď informácia obletela média, zverejnila v príbehoch na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom situáciu potvrdila. Popis znel jasne: „Čo urobí žena po rozchode ako prvé?“ pýtala sa svojich sledovateľov... Po pár minútach však príspevok zmazala. A na druhý deň už všetci dostali odpoveď na túto otázku - nechala si totiž predĺžiť svoje blond vlasy.

(Zdroj: Instagram KK)

A potom prezradila recept, ako sa z rozchodu dostať. „Hlavne nebuď sama, maj veľa aktivít, tráv čas s priateľmi. Cvič, cvič, cvič. Prihlás sa trebárs aj na kurz rýchlych prstov (vždy sa zíde). Nemysli, rob manuálnu činnosť. Stretávaj sa s ľuďmi. Nepi alkohol, potom prídu ešte väčšie depky. A usmievaj sa. Je to len rozchod. Nikto nezomrel,“ popísala Kormúthová.

No a Kližan? Ten sám doma bojuje s bežnými domácimi prácami. A zjavne by potreboval pomoc. Odfotil totiž kopu špinavého oblečenia pred práčkou a rovno aj s inzerátom. „Hľadá sa hodinová manželka. Záujemkyne píšte do súkromnej správy,“ zverejnil tenista a na druhý deň upresnil: „Prosím doplniť, hľadám blondínu, 40-55 kg a neočkovanú.“

(Zdroj: Instagram MK)