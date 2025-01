Náhly ROZCHOD Kližana so sexi Kristínou: REAKCIA tenistu a BLESKOVÉ kroky exmoderátorky!

Kormúthová a Kližan sa zjavne nerozišli práve v najlepšom. (Zdroj: Instagram KK)

BRATISLAVA - Vzťah tenistu Martina Kližana a exmoderátorky Kristíny Kormúthovej je definitívne minulosťou. Ešte pred pár mesiacmi sa zdalo, že ich spája silné puto, no dnes už po ich láske nezostala ani stopa. A to doslovne! Kližan oznámil rozchod stručným odkazom „A rozprávky je koniec“ a Kormúthová? Tá vymazala všetky spoločné fotografie a príspevky s bývalým partnerom z Instagramu.

Vyzerá to tak, že medzi dvojicou to nebolo práve najpokojnejšie lúčenie. Kormúthová na naše otázky doteraz nereagovala, no Kližan bol o niečo zhovievavejší. Na našu otázku o ich rozchode odpovedal stručne, no jasne: „Netreba nič ďalej komentovať.“ Jeho tón naznačuje, že na túto kapitolu života by najradšej zabudol.

Aj keď si dvojica svoje súkromie strážila, netajila sa tým, že spolu trávia veľa času. Na sociálnych sieťach pravidelne zdieľali spoločné zážitky – od dovolenkových momentov až po bežné chvíle zo života. Teraz je ale všetko inak! Kormúthová vymazala všetky fotografie, videá aj príspevky, ktoré ich spájali.

Ich rozchod prekvapil mnohých fanúšikov, pretože ešte v marci 2024 sa zdalo, že všetko je v najlepšom poriadku. Kormúthová dokonca verejne podporila Kližana po jeho víťazstve na tenisovom turnaji v Grécku. „Táto výhra bola pre nás dôležitá. Potrebovali sme ju k tomu, aby ťa nakopla do ďalších bojov. Sme na to teraz vždy dvaja! Som na teba neskutočne pyšná,“ napísala vtedy na Instagrame. O pár týždňov však už po ich láske nebolo ani stopy. Čo sa medzi nimi tak náhle stalo?

Záhadné náznaky už v minulosti

Nie je to prvýkrát, čo sa o ich vzťahu špekulovalo. Už v minulosti si fanúšikovia všimli obdobia, keď sa spolu neukazovali. Napriek tomu sa vždy snažili pôsobiť ako pevný pár. Kormúthová napríklad nadšene opisovala, čo považuje na mužoch za najviac sexi: „Viete, čo je pre ženy býčice na mužoch najviac sexi?“ Vzápätí si sama odpovedala: „Keď vie variť.“ Túto myšlienku doplnila zábermi Kližana v kuchyni s priznaním, že jedlo je pre ňu veľmi dôležitá vec.

Hoci detaily ich rozchodu zatiaľ zostávajú zahalené rúškom tajomstva, zdroje z ich okolia naznačujú, že mohlo ísť o nezlučiteľné povahy či časté nezhody.





Kormúthová a Kližan už netvoria pár. (Zdroj: Instagram)