Kormúthovú opäť VYTOČILI bratislavské cesty: Odkaz primátorovi Vallovi!

Kormúthová poslala odkaz primátorovi Vallovi (Zdroj: Topky)

Slovenské cesty sú na tom dosť zle – vodiči sa denne stretávajú s výmoľmi, poplátanými úsekmi a nerovnosťami, ktoré robia plynulú jazdu takmer nemožnou. Namiesto komfortnej cesty sa musia neustále sústrediť na to, aby nevpálili do diery a neroztrhli si pneumatiku. Svoje o tom vie aj Kristína Kormúthová, ktorá už jednu nepríjemnú záležitosť za sebou má.

Pred dvomi rokmi doplatila na výtlk, ktorý jej presekol koleso. Na hlavnom ťahu pod Bratislavským hradom to náhodou napálila do hlbokej jamy, ktorú si nevšimla. Odvtedy si dáva na cestné "prekážky" obrovský pozor, čo priznala aj v najnovšom videu. „Čo si veľmi cením na svojom aute je, že ma upozorňuje na výtlky - pozor, výtlk pred vami - všetko stíchne," začala.

„Lenže na týchto cestách mi to hovorí každých 15 sekúnd, takže, keď si chcem vypočuť pesničku, ejkejej Vallo cesty nám to neumožnia, vypočuť si ju dokonca. Kde môže byť problém predsa," uviedla. Problém s kvalitou ciest nerieši len Kristína, ale aj množstvo ďalších ľudí, ktorí sa denne presúvajú autom z bodu A do bodu B. Nie je nič horšie, ako keď si človek zničí auto práve kvôli výmoľu na ceste – to dokáže naozaj poriadne nahnevať.