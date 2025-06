Kormúthová po prestrelke s EX Kližanom: Takáto je pravda o našom vzťahu! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Kedysi patrila k výrazným tváram televíznych obrazoviek, dnes sa z verejného života stiahla. Kristína Kormúthová si vybrala pokoj a slobodu, no teraz urobila výnimku! Po dlhšom čase sa objavila na prestížnom podujatí a prehovorila o súkromí, slobode aj o vzťahu s expartnerom.

Na prestížne módne podujatie, akým Bratislavské módne dni sú, neprišla sama. „Nepohrdla som, pretože ma pozvala moja veľmi dobrá kamarátka,“ prezradila nám s úsmevom Kristína, ktorá spoločenské akcie už veľmi nevyhľadáva.





priznala. Podľa vlastných slov sa vedome stiahla do úzadia a dôvod je jednoduchý, vyhovuje jej pokoj, súkromie a čistá myseľ.dodala.

V médiách sa nedávno objavili správy o „prestrelke“ s jej bývalým partnerom Martinom Kližanom. Kormúthová však špekulácie a slová o nezhodách rázne odmieta. „My sme s Maťom úplne v pohode. Rozišli sme sa ako dvaja rozumní ľudia. To, ako to vyznieva navonok, ja už neovplyvním,“ prezradila bez servítky bývalá moderátorka. Dnes si užíva slobodu, single život a doslova žiari. Že by sa za jej úsmevom ukrýval nový muž?