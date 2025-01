Veľkej láske odzvonilo: Kormúthová a Kližan sa rozišli!

(Zdroj: Instagram KK)

BRATISLAVA - Slovenský tenista Martin Kližan (35) a bývalá moderátorka verejnoprávnej televízie Kristína Kormúthová (38) už netvoria pár. Smutnú správu oznámil samotný športovec na svojom Instagrame, kde zverejnil spoločnú fotografiu s krátkym, no výstižným popisom: „A rozprávky je koniec.“

O vzťahu Kližana a Kormúthovej sa začalo špekulovať ešte v roku 2022, keď športovec kandidoval na starostu Petržalky. V tom čase mu Kristína intenzívne pomáhala s kampaňou a často sa objavovala po jeho boku. Obaja však akékoľvek romantické spojenie popierali a tvrdili, že sú len dlhoroční priatelia. „Nie je to vôbec pravda. Sme kamaráti, poznáme sa sto rokov ešte z tenisových čias. Hrávali sme spolu tenis a teraz mu pomáham s mediálnou kampaňou. Točím a strihám mu videá, snažím sa mu nejako pomôcť, keďže som roky pôsobila v médiách,“ povedala v tom čase Kormúthová pre týždenník PLUS 7 DNÍ. O pár mesiacov však prišlo veľké priznanie! V júli 2023 už bývalá moderátorka o Kližanovi hovorila ako o svojom partnerovi.

Dokonca sa na sociálnych sieťach delila o momenty zo spoločného života. V jednom z príspevkov sa zamýšľala nad tým, čo je na mužoch najviac sexi, pričom sa svojich fanúšikov opýtala: „Viete, čo je pre ženy býčice na mužoch najviac sexi?“ Vzápätí im sama odpovedala zábermi Kližana, ktorý sa činil v kuchyni, a pridala jednoznačný komentár: „Keď vie variť.“ K tomu ešte dodala: „My býčice vieme, že jedlo je pre nás najposvätnejšia vec.“



V marci 2024 sa Kormúthová tiež verejne vyjadrila na podporu svojho partnera po jeho víťazstve na tenisovom turnaji v Grécku. Na Instagrame napísala: „Táto výhra bola pre nás dôležitá. Potrebovali sme ju k tomu, aby ťa nakopla do ďalších bojov. Sme na to teraz vždy dvaja! Som na teba neskutočne pyšná." Dvaja už ale na to, zdá sa, nie sú. Čo sa stalo medzi sympatickým párom, zatiaľ nie je známe. Kližan oznámil rozchod stručne a bez ďalších podrobností. Kristína sa k celej situácii zatiaľ nevyjadrila.

Kormúthová a Kližan už netvoria pár. (Zdroj: Instagram)