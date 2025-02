Kormúthová má kvôli Kližanovi zo života PEKLO: On sa fotí s EXTRÉMISTOM a ona? NENÁVISŤ a nechutné urážky!

Na Kormúthovú sa valí kvôli expartnerovi Kližanovi vlna kritiky. (Zdroj: Instagram)

BRATISLAVA - Bývalá moderátorka Kristína Kormúthová sa ocitla vo veľmi neľahkej situácii. Jej expartner, kontroverzný tenista Martin Kližan si v posledných týždňoch koleduje o poriadne problémy. Najskôr sa ostro pustil do filmu MIKI, ktorý nazval s*ačkou a aby prilial olej do ohňa, zverejnil na svojom Instagrame fotografiu s obvineným extrémistom Bombicom. To vyvolalo poriadnu vlnu pobúrenia a znechutenia, s ktorou sa musí popasovať práve Kristína.