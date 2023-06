Markizácke nevesty si to NEDAROVALI: DOHRA v spoločnosti... Tvoja mama je ŠTETKA!

BRATISLAVA - Fúha! To sú poriadne ostré slová. Po tom, ako bolo zverejnené video, kde Tereza nakladá na svoje súperky, sa jedna z nich na sociálnych sieťach začala nechutne vyjadrovať ohľadom jej rodiny. O pár dní nato sa stretli v spoločnosti, kde si to s ňou potetovaná kráska chcela raz a navždy vyriešiť...

Nedávno sme vás na Topkách informovali, ako nevesta Tereza nakydala na svoje kolegyne. Do úst si zobrala najmä svoju súperku Natáliu, ktorej odkázala, že má vyhľadať pomoc, pretože ju potrebuje. Celý ich konflikt vznikol údajne na tom, že Tereze sa nepáči, keď niekto klame a práve Natália neustále zapiera svoje estetické zákroky, aj keď sú dôkazy, že sa nechala upraviť.

No a práve Terezino vyjadrenie na jej adresu ju poriadne nasrdilo a na sociálnej sieti zverejnila nechutné poznámky na jej rodinu. Potetovaná kráska si to chcela s ňou raz a navždy vyriešiť – keď sa stretli na premiére markizáckej novinky, okamžite ju konfrontovala. Ak by ste však čakali uzmierenie, tak márne.

Galéria fotiek (3) Účastníčka šou Ruža pre nevestu Natália Tlkancová

Zdroj: Tv Markíza

Kým Natália sa k tomu vyjadrovať nechcela, Tereza bola výrečnejšia. „Tým, že som na Naty povedala, že má tie estetické úpravy, čo je pravda, ona to stále popiera. Tak ona na storky dala to, že moja mama je štetka a takéto veci a na mňa, že som. Bolo to veľmi nepekné a proste, keď som ju videla, tak som bola taká, že akože prepáč, dobre, na mňa názor, povedz si, čo chceš, ja viem, čo je pravda, čo nie, to sa nerobí, ale aby si mi urážala moju rodinu verejne na internete, tak to bolo hnusné,” prezradila v rozhovore pre Markízu, čo sa vlastne dialo.

„Ona si išla svoje. Hovorím si, že s takýmto človekom sa nemá už ani cenu hádať a povedala som si, že ja mám okolie svojich ľudí, ktorých mám rada a proste to nemá cenu,” dodala s tým, že oporou jej po celú dobu výmeny názorov bola víťazka šou Petrana.