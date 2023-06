Petrana z Ruže KONEČNE PREHOVORILA: Súperke Mirke všetko zrátala... TERAZ hovorím ja!

BRATISLAVA - Víťazka markizáckeho projektu Ruža pre nevestu Petrana Galatea Oráčová (21) bola doteraz viac-menej ticho a len postupne vstrebávala, čo sa na ňu valilo z každej strany. Hoci sa sokyne do nej neustále navážali a nenechali na nej nitku suchú, ona si v šou nezakladala na intrigách. No jej pohár trpezlivosti pretiekol a konečne prehovorila. Súperke Mirke Hriňákovej (26) všetko zrátala!

V piatok sa konalo veľké finále markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. Ženích Tomáš sa rozhodoval medzi Mirkou Hriňákovou a Petranou Galateou Oráčovou. No hoci tvrdil, že prvá zo spomínaných spĺňa všetko, čo od budúcej partnerky chce, prsteň napokon ponúkol druhej menovnej. A to prekvapilo nielen divákov, ale aj samotnú Mirku.

Tá sa na adresu nového páru kvetnato vyjadrovala na sociálnych sieťach, ale aj v televízii. Netajila sa tým, že Tomášovo rozhodnutie je pre ňu smiešne a rovnako si nenechala ujsť príležitosť okomentovať informáciu o ich rozchode. Naopak víťazka Petrana bola doposiaľ ticho a ak na sociálnych sieťach aj zverejnila nejaký odkaz, volila skôr cestu diplomacie.

Galéria fotiek (17) Víťazka Ruže pre nevestu, Petrana Galatea Oráčová

Zdroj: Ján Zemiar

Až doteraz. Tomášovu "vyvolenú" sme stretli na premiére nového markizáckeho sci-fi seriálu Vedma. A tak nám nedalo neopýtať sa, čo na vyjadrenia svojej sokyne hovorí. A zdá sa, že pohár jej trpezlivosti pretiekol, svojej súperke všetko pekne zrátala.

„Mne prišla vtipná celá jej reakcia na to, že som vyhrala, lebo bolo veľmi jasné, že tým smiechom a zahováraním iba skrývala tie svoje reálne emócie, pretože viem, že to vôbec nebrala dobre a ona voči mne stále má tu najväčšiu nenávisť. Ona je tá, čo sa ku mne do dnešného dňa nonstop vyjadruje a nerozumiem prečo a k čomu je to dobré?“ položila si otázku a v rozhorčovaní na adresu Mirky pokračovala ďalej.

„Možno je to nejaká úľava pre ňu, ale tým len ukazuje, že asi to nezobrala tak športovo, keď naozaj má potrebu hovoriť o mne hlúposti, klamstvá a výmysly,“ podotkla kráska, ktorá sa s Mirkou stretla aj na spomínanej premiére a napätie medzi nimi sa dalo doslova krájať. Tomáš naopak v spoločnosti chýbal, aktuálne sa nachádza v Thajsku a ako sa v utorok prevalilo, s Petranou viac netvorí pár.

Galéria fotiek (17) Mirka Hriňáková skončila v Ruži pre nevestu na druhom mieste.

Zdroj: TV Markíza

„Boli sme spolu nonstop. Nebolo to, že nejaké randenie, ale my sme spolu naozaj bývali, buď on u mňa v byte v Bratislave, alebo ja u neho v Bangkoku... Hneď sme skočili v podstate do manželstva. Nemohli sme sa ukazovať na ulici. Mali sme akoby takú karanténu a to určite naštiepilo náš vzťah,“ prezradila markizácka nevesta pre Topky.sk dôvod, prečo ich vzťah stroskotal.

Najviac jej však dalo zabrať práve skrývanie sa pred zrakmi verejnosti a zahmlievanie, pretože nemohla povedať pravdu skôr, ako sa to dozvedeli aj televízni diváci. „Najťažšie bolo udržiavať to tajomstvo, že som s Tomášom, alebo čítať si všelijaké konšpiračné teórie, že kto to vyhral, keď Tomáš sedel vedľa mňa. Bolo to ťažké. Veľakrát sme sa aj rozprávali, čo by sme chceli podniknúť, ale nemohli sme ísť von, lebo kebyže nás náhodou niekto odfotí, tak by sme pokazili celú šou,“ poznamenala blondínka.

