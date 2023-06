Terka z Ruže poriadne NAKYDALA na kolegyne: Táto je najhoršia a potrebuje POMOC... Petrana to NIE JE!

BRATISLAVA - Zazvonil zvonec a rozprávke je koniec! V piatok večer sa diváci televízie Markíza konečne dozvedeli meno víťazky šou Ruža pre nevestu. Ženích Tomáš nakoniec uprednostnil mladučkú Petranu pred veterinárkou Mirkou. Na pomyselnom treťom mieste skončila Tereza, ktorá teraz takto naložila svojim kolegyniam! Táto jej leží v žalúdku a Petrana to vôbec nie je!

Celé Slovensko žilo posledné mesiace markizáckou šou Ruža pre nevestu, ktorá finálovou časťou pred pár dňami skončila. Diváci nedočkavo čakali na koniec pracovného týždňa, aby si mohli sadnúť pred televízne obrazovky a pozorne sledovať priebeh hľadania ženíchovej spriaznenej duše.

A nakoniec sa to aj úspešne podarilo! Do semifinále postúpili jeho tri favoritky, a to Petrana, Mirka a Terka. A práve posledná menovaná šou pred bránami finále opustila. Pri záverečnom ceremoniáli si Tomáš vybral Petranu, ktorá mu bola sympatická už od začiatku. Modrooká dievčina bola práve s Terkou spočiatku najlepšia kamoška, ale ich kamarátstvo stroskotalo už počas pobytu v tureckej vile.

Terka má na ňu ťažké srdce dodnes, čo načrtla aj v youtubovom videu VidaduTV, v ktorom hodnotila svoje súperky. K Petrane sa dostala ako k poslednej. „Máme tu výherkyňu Petranu, moja najlepšia kamarátka zo šou. Boli sme veľmi dobré kamarátky, potom ma trošku sklamala,” povedala a zaradila ju do kategórie "bez komentára" s tým, že to svojim fanúšikom vysvetlí niekedy inokedy.

Ďalšie dievčatá, ktoré pridala do sekcie "bez komentára", boli aj Zuzka či Lívia. „So Zuzkou som nemala šancu sa až tak veľmi spoznať tam, ale prišla mi ako veľmi zlaté dievča. Lenže! Po šou, keď sme mali takú spoločnú skupinu a ona tam teda komunikovala s ľuďmi z Markízy a nekomunikovala podľa mňa úplne slušne. Nepáčilo sa mi to, takže som s ňou mala trošku takú slovnú konfrontáciu,” prezradila.

Horšia kategória od tej "bez komentára" bola už len posledná s názvom "pomoc". Tam vložila Natáliu a Niki. Niki kvôli ich nevyriešenému problému z vily, no a zaradenie Naty možno prekvapilo mnohých. „Ježiši kriste. Slečna menom Natália. Samostatná kategória podľa mňa. Ja keď som išla do šou, tak som nevedela, kto tam pôjde, vôbec som nepoznala tie baby, okrem teda jednej osoby a tou bola Natália,” vyjadrila sa Tereza v úvode.

„To jedna naša spoločná známa mi ju ukázala na Instagrame, že jej hovorila. To bolo asi 3 dni predtým, ako sme odišli, že táto slečna tam pôjde a určite bude presviedčať, že nemá urobené žiadne plastické operácie. Vravím si, že ok, dobre, veď uvidíme, ako to pôjde, možno bude zlatá. Aj mi prišlo, že v tej šou sme si rozumeli, lenže...” pokračovala.

„Potom zrazu prišla táto téma a ona navštevuje tú istú doktorku, ktorú navštevujem ja. Plus jej fotka je dostupná na klinike, kde bola. No a ona vlastne až doteraz, dokonca aj v Bez ruže, tvrdí, že ona nemá žiadne estetické úpravy. Dávam ju do "pomoc", pretože je najhoršia, lebo jej treba pomoc,” šokovala svojimi slovami. S inými dievčatami vraj až taký veľký problém nemala.