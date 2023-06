ROZCHOD! Tomášovi a Petrane KRACHOL vzťah... TOTO je dôvod, prečo už NETVORIA PÁR!

Od odvysielania finále neubehol ešte ani týždeň a web markiza.sk už prišiel s informáciou, že Petrana a Tomáš sa rozišli. Nie je žiadnym tajomstvom, že šou sa nakrúcala ešte počas minulého roka, no a televízni zaľúbenci po jej skončení okamžite nabehli do rozbehnutého vlaku. Netypické podmienky spoznávania sa, randenie v uzavretom kruhu pred kamerami a drsné vhupnutie z rozprávky do reality, to všetko ich začínajúci vzťah nemilo poznačilo.

To, že trávenie spoločného času počas šou a v skutočnom živote je niečo rozdielne, priznávajú aj Tomáš a Petrana, ktorí sa k rozchodu vyjadrili. „S Tomášom sme tvorili oficiálny pár hneď po ukončení natáčania finále. Náš vzťah trval niekoľko mesiacov a bol vždy úplne mimo normy, keďže sme sa nasťahovali hneď k sebe a nemali čas ani možnosť klasicky randiť. Aj napriek tejto náročnosti sme to zvládli. Naučili sme sa o sebe veľmi veľa a spoznali sa zo všetkých stránok extrémne rýchlo. Máme veľa spoločného, no vo veľa veciach a najmä o predstave fungovania vzťahu máme rozdielne názory,” povedala Petrana pre markizácky web.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

„Tomášove priority boli iné ako moje a čím dlhšie sme boli spolu, tým viac sa to prejavovalo. Prekážkou vo vzťahu bola aj diaľka a cestovanie. Tomáš priznal, že na Slovensko neplánuje chodiť tak často, ako predpokladal, a ja, najmä kvôli štúdiu, nemám kapacitu toľko cestovať. Samozrejme, je mi to ľúto, naozaj som Tomáša ľúbila, ale keď niečo nemá perspektívu do budúcna, netreba to udržiavať. Užili sme si spolu krásne chvíle, veľa ma toho naučil a som za nás čas spolu vďačná,” vysvetlila modrooká kráska.

Tomáš priznáva, že ťažkou skúškou, ktorá ich vzťahom otriasla, bolo aj to, že svoj vzťah museli dlho tajiť. „S Petranou sme tvorili pár od ukončenia šou niekoľko mesiacov. Začiatky spoznávania v našom vzťahu však boli kvôli vysielaniu šou v TV obmedzené, nakoľko sme vzťah na verejnosti priznať nemohli. Aj toto bola skúška, ktorá náš vzťah poznačila. Zažili sme krásne mesiace, no časom sme zistili, že sme obaja rozdielni, či už povahovo, alebo názormi. Bohužiaľ, momentálne sme obaja v úplne inom štádiu života, ktorý aj napriek pokusom spojiť ho do jedného nevyšiel,” povedal Tomáš, ktorý dodal, že aj napriek všetkému je vďačný, že mu Markíza poskytla šancu nájsť v tejto šou lásku, hoci to napokon nevyšlo.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza