Markizácka nevesta po 6-hodinovom zákroku: UKRUTNÁ bolesť!

Tereza Kosecová zaujala markizáckych divákov hlavne svojím nevšedným výzorom. Tetovanie a dredy totiž nemá každá druhá, a preto bola pre mnohých na prvý pohľad veľmi zaujímavá. To isté si povedal aj ženích Tomáš Tarr.

Síce ju dievčatá nebrali ako konkurenciu, no potom, ako sa ukázala so svojimi rovnými vlasmi, všetkým spadla sánka. Terka sa nakoniec prebojovala do poslednej trojky, no šou opustila pred bránami finále.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Po účinkovaní sa rozhodla pre ráznu zmenu. Po 10 rokoch si totiž dala odstrániť diery po tuneloch. „Ja som 10 rokov, od mojich 13, nosila veľké tunely v ušiach, už teda mám uši zašité, bola som na zašití v Prahe pred tromi mesiacmi. Išla som na to z toho dôvodu, že už sa mi nepáčilo, aký mi to robí tvar tváre. Cítila som sa v tom ako taký punkáč a pritom, čím som staršia, tým sa cítim viac žensky,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie.

Hnedovláska robí všetko preto, aby sa cítila ako žena. „Vlastne aj preto som si dala dole dredy a nechala som si vlasy. Nie je to kvôli tomu, že by som sa chcela na niekoho podobať, jednoducho je to kvôli tomu, aby som sa cítila lepšie,” prezradila.

Terka sa rozhodla cestovať za odborníkom až do Prahy, kde jej uši zašívali 6 hodín. „Samotný ten zákrok ohľadom uší nebolel, zašívali mi to 6 hodín, ale bolo to lokálne umŕtvené, teda ten chalan, čo mi to zašíval, je fakt v tom, čo robí, veľký profík. Potom to hojenie bolo také, aké bolo. Prirovnala by som to asi k trhaniu osmičiek po zákroku, ale za pár dní to prešlo,“ prezradila. Ešte stále ju to ale občas zabolí, hlavne keď si o to zavadí.