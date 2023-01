Mokráňovej dnešné narodeniny: Panika a ZÚFALSTVO!

Od čias, kedy účinkovala v markizáckej Farme, si Lucia Mokráňová našla muža, s ktorým si založila aj rodinu. Martin nedávno prekonal zdravotné problémy, no na prelome rokov sa už so svojou partnerkou objavil na svahu a zdá sa, že všetko je v najlepšom poriadku.

Dnešné narodeniny by tak mohla Lucia oslavovať spokojná a s úsmevom na tvári. No nie je to celkom tak. „Už sa z toho vôbec neteším, pretože mám 31, bože môj. Už som stará! Či mladá? Ako to je? Začína to najlepšie obdobie, alebo... Už neviem, či tento vek sa ide oslavovať,” posťažovala sa zúfalá blondínka svojim fanúšikom.

V jej hlase bolo badať závan paniky z toho, ako jej roky pribúdajú. „Je mi z toho dosť čudne. Nechcem... Najradšej by som to zastavila. Minulý rok, keď sa mi blížila tridsiatka, bola som brutálne smutná, vôbec som sa na to netešila. Teraz to mám rovnako. Brala by som tak, že 28,” vyznala sa.

Spolu s Luciou oslavuje aj jej brat – dvojča Lukáš. Ten tento "problém" vyriešil už pred časom. „Luki už tretí raz oslavuje 29 rokov a začínam to tak rátať aj ja,” vyhlásila Mokráňová odhodlane.