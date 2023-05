Mokráňová začala tancovať pri tyči: Je to DRSNÉ!

Tento týždeň Lucia Mokráňová absolvovala prvú hodinu tanca pri tyči. Mnohí si možno ešte stále predstavujú, že ide len o akési nenáročné vlnenie sa, ale v skutočnosti to tak vôbec nie je.

Lucia si už po prvej hodine vyzerala, akoby absolvovala extrémny vojenský výcvik. „Moja noha je brutálne fialová, mám totálne modriny. Takéto modriny som nemala, ani keď som hrala hokej,” posťažovala sa fanúšikom na sieti Instagram.

Rovno sa aj priznala, že jej to príliš nejde a naozaj si netreba predstavovať, že každý, kto sa nejako hýbe, zvládne okamžite každý druh športu. „Musím povedať, že je to brutálne ťažký šport, je to fakt náročné. Ja sa ani neviem vyšplhať po tej tyči hore, ale chcem to vedieť, chcem sa to naučiť,” povedala odhodlane s tým, že práve toto je jej motivácia – keď jej spočiatku niečo nejde a ona sa do toho môže so všetkým úsilím zahryznúť. „Tie modriny, čo mám, to je extrém. Ale idem vyskúšať druhú hodinu, strašne ma to baví,” povedala cestou na svoj druhý tréning.