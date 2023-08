VEĽKÁ ZMENA u Mokráňovej: Náhly zvrat... Ešte minulý týždeň bolo všetko INAK!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Instagram LM)

ŽILINA - Markizácka exfarmárka Lucia Mokráňová si aktuálne balí kufre. Spolu s priateľom a malou dcérkou ju totiž čaká sťahovanie. Rozhodovanie o budúcom bydlisku však bolo nesmierne ťažké! Ešte minulý týždeň to vyzeralo, že zamieria do hlavného mesta, no zrazu je všetko inak.