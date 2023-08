Mokráňovej veľký životný krok: Je to PRÍŠERNÉ, pomoc!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Instagram LM)

Lucia Mokráňová sa s partnerom a dcérkou sťahuje z domu, v ktorom bývali pomerne krátko. „Bol len dočasný, nikdy nebol na to, aby sme tu bývali stále,” odpovedala topkám na otázku, prečo z neho odchádzajú.

Hoci medzi ich novými možbosťami figurovala aj Bratislava, nakoniec zostávajú v Žiline a jej okolí. To však nič nemení na tom, že vypratávanie celého domu a balenie vecí je naozaj náročnou slúškou nervov. „To sťahovanie je príšerné,” priznala Lucia na sieti Instagram s tým, že sa teší, keď to už bude mať za sebou.

(Zdroj: Instagram LM)

Na počudovanie však problémom nie je množstvi vecí na jej strane, hoci je fitneska a žena, čo sa pohybuje v oblasti šoubiznisu. Hoci má blondínka nepochybne pomerne veľký šatník, jej partner ju vraj údajne tromfne. A navyše...

„Už sa blížime do konca, ale môj Martin má toľko vecí, že podľa mňa to nemá žiadna žena. A on napríklad strašne rád kupuje drevené sochy – medvede, orla, drevené rebríky, drevené lyže, takže toľko vecí, čo my tu máme na chatu doplnkov... Ja sa z toho zbláznim. On strašne rád nakupuje doplnky na chatu a mali sme ich zatiaľ tu doma, aj vianočné, soba a všetko som to včera sťahovala, vôbec som sa nezastavila do večera, pomoc,” posťažovala sa Mokráňová vo chvíli, keď si dopriala malý oddych.