Mokráňovej obrovské sklamanie z detstva: Finančné problémy v rodine prekazili jej sen!

Financie v istých životných momentoch môžu predstavovať určité problémy. Svoje o tom vie aj modelka a fitness trénerka Lucia Mokráňová, ktorá to v detstve nemala ľahké. Jej rodičia sa totiž rozvádzali a jej milovaná mama zostala na dve deti sama. Kvôli finančným problém sa tak bývalá farmárka musela rozlúčiť s jej veľkým snom...

Túžila sa stať herečkou, ale nevyšlo jej to. Pokúšala sa najprv preraziť na dramatickom krúžku, kde v prvých momentoch prevládal balet, ktorý jej vôbec nešiel. „Chodila som na balet a z baletu ma vyhodili, lebo som sa nevedela trafiť do hudby a do rytmu. A mňa ako dieťa to veľmi sklamalo, a tým, že môj brat hrával hokej a trávili sme veľa času na štadióne, tak som prišla s plačom domov a povedala som mame, že ma vyhodili z baletu a idem hrať hokej,“ zaspomínala si v našom rozhovore.

Galéria fotiek (3) Lucia Mokráňová

Zdroj: Ján Zemiar

Svojho sna sa však nemienila vzdať a neskôr sa chcela prihlásiť na herectvo. „Ja som chcela ísť aj na herecké konzervatórium. A viem, že aj keď som bola mladšia, tak hľadali do filmov, do seriálov v Prahe herečky alebo mladých hercov. Viem, že som tam strašne chcela ísť, ale vtedy to bolo zrovna také ťažké obdobie pre našu rodinu, kedy sa naši rozviedli a mama sa o nás s bratom starala a nemali sme na to dosť financií,“ priznala.

„Pamätám si úplne dodnes na to, ako sme nešli, ako mi povedala, že Luci, prepáč, nejdeme, nemáme na to peniažky, takže to sú také momenty, ktoré si pamätám z detstva. Povedala som, že dobre, mami, nevadí. Čo sa dá robiť, no,“ dodala. Žiaľ, aj keď nám chcú naši rodičia zniesť modré z neba, niekedy je životná situácia prosto nevyhovujúca a musíme sa uskromniť.

Lucia si však sen stať sa herečkou neskôr čiastočne splnila. Mihla sa v niekoľkých televíznych počinoch, napríklad aj v markizáckom seriáli Oteckovia. Ak sa chcete dozvedieť, akú rolu by chcela blondínka stvárniť niekedy v budúcnosti, vypočujte si rozhovor vyššie.