Stratená Miss Slovensko po 12 rokoch: Dala sa na VIERU a... Tomuto sa teraz venuje!

Maríne Georgievovej sa po prestížnej súťaži krásy otvárali dvere do sveta modelingu. Ona sa ale vtedy rozhodla inak a z očí verejnosti sa vytratila. Svoje súkromie si takisto dobre strážila. Pár rokov po jej víťazstve sa však život stratenej Miss na chvíľu poodhalil. Ako sme vás v tom čase na portáli Topky.sk informovali, vydala sa za staršieho biznismana Slobodana Ercega (62) a stala sa z nej dvojnásobná mamička.

Kariéru modelky síce obetovala, ale zato sa naplno venovala svojej rodine, aj keď v úzadí. Spoločenský život a šoubiznis jej zrejme neučaroval až natoľko, že by mu podľahla, ako napríklad jej kolegyne, ktoré sú dodnes známe. Prevažne ich ľudia evidujú na sociálnych sieťach, ale prekvapivým momentom taktiež nie je, ak ich vidia predvádzať na mólach.

Marína (dnes už Erceg) si založila Instagram len tento rok v novembri a s najbližšími ľuďmi sa podelila o to, čomu sa dnes venuje. Kto by to bol čakal?! Mnohí by si možno mysleli, že sa úspešná kráska vráti naspäť k modelingu, keďže sa za tie roky vôbec nezmenila a stále vyzerá rovnako pôvabne. Opak je však pravdou. Tmavovláske prekvapivo učarovalo umenie a viera.

Spojila to dokopy a zrodili sa jej umelecké diela. Svoj účet na Instagrame pomenovala tiež veľmi tematicky a sama sa prezentuje ako umelkyňa. Na svojich obrazoch zvečňuje ikony Ježiša Krista, Archanjela Michaela či Cyrila a Metoda. Vyzerá to tak, že si po rokoch našla hobby, ktoré jej robí v živote tú najväčšiu radosť.

Niet pochýb, že bývalá Miss sa stala silno veriacou osobou. Talent jej rozhodne nechýba.