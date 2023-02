BRUTÁLNA premena slovenskej missky: Z nevinného dievčaťa... Fúú, takto by sa do súťaže NEDOSTALA!

BRATISLAVA - Pred dvomi rokmi v súťaži Miss Slovensko zaujala porotu natoľko, že sa dostala do finálovej dvanástky. Dnes by ju už sotva vybrali. Brutálne sa totiž zmenila! Z nevinného dievčaťa sa stala poriadne sexi dračica s potetovaným telom.

V roku 2021 sa do súťaže Miss Slovensko ako 19-ročná prihlásila aj Lujza Kalčoková. Rodáčka z Banskej Bystrice svojím výzorom ohúrila vtedajšiu porotu natoľko, že sa prebojovala až do finálnej zostavy. V spomínanom ročníku boli jej kolegyňami napríklad súťažiaca z Love Islandu Lucia Nováková, 1. vicemiss Sylvia Šulíková či víťazka Sophia Hrivňáková.

Na finálovom večere zahviezdila finalistka s poradovým číslom 12 ako tmavovláska bez akéhokoľvek estetického vylepšenia. No dnes, ak by ste ju stretli na ulici, určite by ste ju nespoznali. Z pomerne nenápadnej Lujzy je úplne iný človek. Za dva roky prešla brutálnou zmenou a z nevinného dievčaťa sa stala potetovaná sexi dračica. A prirodzenosť je fuč!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Miss Slovensko/Petra Ficová

To, ako ste ju poznali za čias Miss, je už dávna minulosť. Čiernu farbu vlasov si nechala odfarbiť a stala sa z nej ryšavka. Tiež si nechala spraviť pery, oholila si časť obočia a nahodila dlhé gélové nechty. Najvýraznejšou zmenou, ktorou si prešla, sú určite tetovania na jej tele. S nimi by ju do súťaže v tom čase určite nevybrali!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

To, prečo sa rozhodla tak radikálne zmeniť svoj výzor, nie je známe. Mnohí ju ale momentálne prirovnávajú k speváčke Lane Del Rey, ktorá mala kedysi tiež ryšavé vlasy. Na Lujzinu premenu sa môžete pozrieť nižšie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram L.K.