Známa Slovenka varuje mamičky: Na DOVOLENKU si nezabudnite vziať TOTO… Z ceny v Ománe by vás trafil šľak!

Dovolenkovania s tak malým bábätkom sa mnohé mamičky boja. Rešpekt pred dlhým letom a tým, ako to spoločne zvládnu, mala aj Kristína, no teraz hovorí, že to môže skutočne odporučiť. Jakubko dokonca perfektne zvládol aj cestu v lietadle, kde si viac ako dve hodiny spokojne spinkal a spoločne zvládli aj tlak v uškách, ktorého sa niektorí obávajú.

I napriek tomu, že všetko prebieha takmer perfektne, sa na dovolenke nevyhli nejakým tým peripetiám. Kristína svoje sledovateľky na Instagramy upozornila, aby si v prípade cestovania do zahraničia dobre prepočítali zabalené plienky. Ona sama sa totiž akosi prerátala a problém bol na svete.

Plienky teda musela kúpiť priamo v rezorte v Ománe, no a z tej ceny za také malé balenie by sa mnohým mamičkám pretočil zrak. „Tu toto balenie, kde je 17 plienok, stálo... 18eur. Nie je tu nič, kde by sa to dalo kúpiť. Určite hocijaké iné destinácie majú supermarkety, kde by to bolo lacnejšie, ale tu nič nie je...,” vysvetlila.

Pred cestou na dovolenku je teda dobré si dopredu zistiť, či je v blízkosti vášho hotela akýkoľvek väčší obchod. „Ak viete, že je v blízkosti nejaký supermarket, tak to nemusíte vláčiť so sebou. Lebo veď to zaberie hrozne veľa miesta. Ale tu je nejaký obchod alebo niečo také najbližšie 25 minút taxíkom, čiže tam sa neoplatí ísť, takže sme to museli kúpiť tu,” dodala naša Miss, ktorá si dá na plienkové zásoby najbližšie určite oveľa väčší pozor...