Slovenská playmate mieri do telky: Vlastná šou, hra na LUXUS a... Nie je ti to TRÁPNE?!

Lela Ceterová prežívala s Karlosom Vémolom pomerne búrlivý vzťah, no aj napriek rozchodu sa rozhodli ďalej pokračovať v spoločnom živote a zo slovenskej playmate sa stala Lela Vémola. No zdá sa, že status zápasníkovej manželky blondínke nestačí.

Ako sme už informovali, bude mať vlastnú šou na stanici Barrandov. Tá mala odštartovať už koncom novembra, no pre chorobu Lelinho syna sa výroba a vysielanie posunuli. „Najskôr sme mali v pláne vysielať podcasty, ale tie sme nakoniec zmenili na formát týždennej večernej zábavy, resp. talkshow (good vibes only), do ktorej si budem pozývať rôznych zaujímavých a vážených hostí,” prezradila o svojom projekte Vémola.

Nová premiéra je stanovaná na túto sobotu a známy je už aj základný vizuál šou. Nádejná moderátorka už má na instagrame profil k svojej šou, kde zverejnila prvé fotografie. A zdá sa, že zámerom je akýsi dojem vyššej spoločnosti a luxusu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Barrandov TV

Vypovedá aj o tom zvolené logo, ktoré má evidentne evokovať zlatú farbu. O hre na luxus však svedčí najmä spôsob, akým sú písmena LS (Lela Show) skombinované. Nepripomína vám to niečo?

Na prvý pohľad je jasná inšpirácia svetoznámou značkou, ktorá sa stala známou najmä vďaka exkluzívnej cestovnej batožine a dnes už okrem toho pokrýva celý sortiment oblečenia aj obuvi. Nie je to trošku trápne, takto kopírovať?