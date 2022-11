Maroš Molnár vytočený dobiela: Markíza ho musela VYSTRIHNÚŤ!

Maroš Molnár si vďaka Extrémnych premenám pripísal na svoje konto mnoho úspechov, keď pomohol obéznym ľuďom znížiť ich váhu. Stretáva sa však s rôznymi typmi a je jedna vec, ktorá ho dokáže naozaj nahnevať. „Klamanie!” odpovedal jednoznačne pre portál markiza.sk.

Klamstvá v ňom však nevyvolávajú iba hnev. „Smiešne je to, že oni si myslia, že ti povedia, že: Robím úplne všetko, jem na 100 %, trénujem na 100 %, spím, ale ja priberám. Neviem, ako je to možné. Ale ja hovorím, že keď to zrátame matematicky, tak vychádza, že nemôžeš priberať. Nie každý sa prizná, ja nie som v tejto relácii na to, aby som robil niekomu policajta a od rána do večera ho kontroloval,” prezradil tréner.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

Naozaj ťažkým orieškom bol Jaroslav Krempaský, ktorý na začiatku premeny vážil 265 kilogramov a celý proces ani nedokončil. Práve on bol tiež jedným z tých, čo tvrdili, že všetko dodržiavajú, ale váha sa im smerom nadol nehýbe.

A tak mu Maroš navrhol malý experiment. „Áno, pokiaľ to nejde, som ochotný aj ja urobiť nejaké zmeny. Konkrétne to bolo pri Jarovi Krempaskom. Keď jeho frajerka tvrdila, že Mišo je zlý dietológ, tak som mu navrhol, že môžeme urobiť taký pokus. Ja pôjdem s tebou bývať do dvojizbového bytu, ja ti budem variť a budeme spolu trénovať. Ak opäť neschudneš nič, tak ja si ti ospravedlním a budem to brať ako moje zlyhanie a budeme hľadať iné riešenie. Ale ak schudneš, tak mi zaplatíš celý mesiac, ktorý som s tebou strávil 24/7. A nezobral túto výzvu. To znamená, že nepriamo sa priznal, že podvádzal,” uviedol Molnár.

V tomto prípade uplatnil tvrdší prístup, aby Jara motivoval. Bez obalu mu vyhadzoval na oči, v čom všetkom a ako veľmi ho jeho morbídna obezita obmedzuje. K jeho výhovorkám mu tiež povedal svoje.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

A diváci nadobudli dojem, že je tréner v tejto sérii na svojich zverencov akýsi tvrdší. Poukázala na to redaktorka, ktorá ho spovedala pre markizácky portál. A vtedy Molnár odhalil doteraz skryté zákulisie výroby chudnúcej šou.

Z toho, čo prezradil, je jasné, že strihači musia mnoho jeho "výbuchov" vystrihovať. „Väčšinou ma donúti situácia použiť tvrdšie slová. U Jara som použil omnoho tvrdšie slová, to tam nebolo,” priznal. „Tie slová, a nielen pri ňom, boli omnoho tvrdšie, niekoľkonásobne tvrdšie. A to vyplynulo z celej tej situácie, kde obvinil ľudí z tímu, že všetci sú zlí a všetci klamú, len on jediný hovorí pravdu. Ja vtedy, keď viem, že pravda je úplne inde, ja sa vtedy viem vytočiť, za dve sekundy som v červenej. A potom už človek nehľadí na slová, ale povie to, čo má úprimne na srdci. Veľakrát to poviete aj preto, aby ste toho človeka nasrali, aby sa on spamätal a začal robiť, ako má,” netajil Molnár to, čo sa až k divákom nedostane.