NETRADIČNÉ krstiny: Štramák Andrásy, politici na každom rohu a… Čo to za EROTICKÝ darček?!

Čo sa skrýva za pojmom Rómska kuchyňa? Tak o tom vie bezpochyby na slovo vzatý odborník, Europoslanec a autor knihy Čaro rómskej kuchyne, Peter Pollák, ktorú včera pokrstil za prítomnosti viacerých zvučných mien zo šoubiznisu, ale aj z politickej scény.

Spomínaný akt si nenechal ujsť ani humorista Oliver Andrásy. Na krst prišiel v modrom saku a tmavomodrej košeli s kvietkovanou potlačou a s úsmevom na tvári. Hneď pri vstupe, tak ako všetci pozvaní, si prevzal darček v podobe zmienenej knihy plnej rómskych špecialít a vychutnal si mliečny drink z pálenky na privítanie.

Vzápätí sa reštaurácia na hradnom kopci zaplnila politikmi. Prišli napríklad premiér Eduard Heger, či minister financií Igor Matovič, Romana Tabak, György Gyimesi, a mnohí ďalší. Na krstiny to mali z Národnej rady skutočne na skok. A už sa mohlo prejsť k samotnému krstu. Hneď na úvod si slovo zobral Peter Pollák a po jeho pravici pán premiér Eduard Heger. No nebol jediný, kto krstil. Tentokrát to autor vymyslel naozaj netradičným a originálnym spôsobom.

Keďže sme boli taktiež pozvaní, krstili sme aj my a to nasledovne. Na pokyn od Petra sme zrazu všetci zdvihli nad hlavu svoje knihy a zvolali "Lačho chaviben," čo znamená v rómskom jazyku, ako inak, dobrú chuť. A po slávnostnom akte sa už mohlo prejsť k tomu, na čo sa zrejme všetci od začiatku najviac tešili - a to k degustácii špecialít, ktoré pripravil samotný Peter Pollák.

Ten bol v daný deň doslova na roztrhanie, ale každého vrúcne privítal a zároveň obdaroval svojím dielom. A veru aj jemu sa takisto ušiel jeden erotický darček, čo zrejme ani vôbec nečakal. Okrem veľkej drevenej varechy totižto dostal aj sexi zásteru, ktorá sa určite zíde.

A aká bola samotná atmosféra na krstinách a kto všetko prišiel, si nezabudnite pozrieť vo videu vyššie.