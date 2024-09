MEGA ZMENA Vanesy z Extrémnych premien: Na finále sa ukázala v PLAVKÁCH… Upravovali jej aj PRSIA!

21-ročná Vanesa v Extrémnych premenách. Zo 105 kíl schudla na 55. (Zdroj: TV Markíza)

Maroš Molnár sa ujal 21-ročnej Vanesy, ktorú trápila obezita. Ešte v detstve totiž prekonala rakovinu štítnej žľazy a odvtedy to s váhou išlo stále vyššie. No a fitness trénerovi sa znova podarilo aj nemožné. Na záver celej šou zhodnotil, že urobila najväčší pokrok v histórii relácie. Na jej veľkolepú premenu čakal každý a na galavečere všetkým padla sánka. Tým, že chcela byť tip-top a bez plastickej operácie by sa tak necitíla, rozhodla sa pre augumentáciu poprsia.

Hnedovláska sa najprv predviedla v ružových šatách a potom zahviezdila na pódiu aj v bikinách. Vanese sa podarilo schudnúť neuveriteľných 50 kíl. „Toto je presne to, po čom som celý rok túžila – mať na sebe trblietavé šaty, to bola podmienka a cítiť sa úžasne a vystúpiť na toto pódium sebavedomo a s vedomím, že som do toho všetko dala a že som spokojná sama so sebou,” povedala. V závere šou tak vážila 55 kíl a ukázala aj prsia po plastickej operácii. Všetky FOTO nájdete v galérii.