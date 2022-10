Kruté slová Maroša Molnára: Takýto zlý ešte hádam nebol... Poriadna spŕška vulgarizmov!

Jaro Krempaský má len 22 rokov, no v úvode šou Extrémne premeny váha v jeho prípade ukázala číslo 265. Už z vizitky Maroš Molnár pochopil, že mladý študent je veľmi pohodlný, a tak sa rozhodol pre tvrdší prístup, aby ho dostatočne motivoval.

Hneď na úvodnom stretnutí svojimi slovami poukázal na drsnú realitu Jarovho života. „Jaro, povedz mi ešte jednu vec – túto mladú babu nemôžeš ani uspokojiť s touto váhou. Chápeš, veď čo ona má z teba? S touto váhou sa chceš postarať o mladú babu? Chcete mať možno niekedy deti, kurde, ako to chceš dokázať, keď budeš len doma sedieť a hrať hry a sedieť na gauči?” povedal mu priamo pred jeho 20-ročnou priateľkou Ivou. Obaja priznali, že pri všetkých doterajších pokusoch o zhodenie nadbytočnej váhy sa Jaro príliš rýchlo vzdal.

Tentoraz sa zaprisahával, že to nevzdá. No už v bootcampe sa ho v jedno ráno na dohodnutom tréningu Maroš nedočkal. „Jaro už tu 14 minút mal robiť kardio, ale bohužiaľ tu nie je. To sa, prisámbohu, ešte asi nikomu nestalo. Čo ja mám každé ráno prísť a: Jarko, prosím ťa, zobuď sa?” krútil hlavou sklamaný kouč.

Časom prišlo aj na rôzne výhovorky, k čomu mu Maroš znovu povedal svoje. A tak sa Jaro opäť dušoval, že začína nová éra jeho života, oveľa lepšia. Trojmesačný cieľ však minul o 10 kíl. Špeciálna váha dokonca ukázala, že podiel tuku v jeho tele sa ešte zvýšil. Klamal totiž o tom, že cvičí a vynechával hodiny u dohodnutého trénera.

Dostal však ďalšiu šancu a 6-mesačný cieľ si dokonca mohol stanoviť úplne sám. No opäť pribral a nesplnil ho. „Ja ti chcem pomôcť, aby si začal normálne existovať, veď ty máš trilión obmedzení. Posteľ nemôžeš mať normálnu, máš naukladané doma matrace, na hajzel si nemôžeš sadnúť na normálny, osprchovať sa nevieš...” pomenoval krutú realitu Molnár.

„Je to katastrofálne a je to hazardovanie so životom,” povedal tréner pred kamerami, keď Jaro neschudol potrebný počet kíl ani do 9-mesačného váženia. Vtedy mladý Košičan priznal, že jedáva aj nad rámec odporučeného jedálnička, lebo je frustrovaný z toho, že mu nikto neverí.

„Vieš, prečo ti nikto neverí? Lebo si nikoho ešte nepresvedčil. Ja som ti neveril? Veď som ťa zobral do Bratislavy a dal som ti ďalšiu šancu, x-tú. Bez tvrdej disciplíny, bez pravidiel sa nikdy neposunieš. A takto stále budeš nadávať na všetkých? Ako ti všetci ubližujú? Lebo ty si myslíš, že si bezchybný,” snažil sa na neho výchovne zapôsobiť tréner. Už vtedy si Jaro šťavnato zanadával a urazene odišiel.

Následne ešte dostal od Maroša ultimátum. „Nevyhodím ťa, ale trénovať ťa už nebudem. Ak za 3 mesiace schudneš na 160 kíl, ja ti pripravím galavečer,” nechal veci v rukách svojho zverenca. A ten namiesto ocenenia tohto ústretového prístupu spustil spŕšku vulgarizmov. „Nech sa po*ebú všetci! Aj bez jeho pomoci dám to na tých 160 kíl. Pi*i! S vy*ebanými tabuľkami, ty k*kot,” nadával a pokračoval v tom aj po príchode domov k priateľke: „Vy*ebali ma, ale tak, že pokračujem ďalej, len bez Maroša, chvalabohu. Veď tak som chcel, vieš, začať sám.”

Nikoho už asi ale neprekvapí, že to proste nedokázal. Keďže sa pred blížiacim sa termínom galavečera neozýval, Maroš za ním zašiel a zvážil ho. Jarova váha bola 208 kilogramov, a tak sa žiadny veľký večer na jeho počesť nekonal.