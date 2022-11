Koncertovanie v ohrození: Václav Neckář (79) sa po operácii stále zotavuje!

PRAHA - Tento rok to šťastné narodeniny naozaj neboli! Václav Neckář (79) pred dvomi týždňami skončil na operačnej sále. Na svoj sviatok musel podstúpiť plánovanú operáciu. Nuž a vyzerá to tak, že sa ešte stále poriadne nezotavil. Jeho koncerty sú v ohrození!

Hudobník Václav Neckář si prechádza momentálne ťažším obdobím. Zdravie mu nehrá do kariet. Na svoje narodeniny musel podstúpiť plánovanú operáciu. Jeho najbližší však boli skúpi na informácie a nechceli prezradiť, z akého dôvodu spevák skončil na operačnej sále. Teraz je to ešte horšie a najbližší sa obávajú, že ho jeho verní fanúšikovia neuvidia už na žiadnom koncerte.

Zdravotné problémy ho sprevádzajú už dlhšiu dobu. „Brat je v poriadku. Nepoviem vám, o čo presne išlo. Ale nemá to spojitosť s mozgovou príhodou, ktorú prekonal pred rokmi,“ prezradil vtedy jeho súrodenec Ján pre český portál Prima. Postupom času vznikli dohady, že malo ísť vraj o urologický zákrok spojený s prostatou.

Nič nie je na teraz isté. „Zatiaľ sme v neistote. Vašek bude musieť ísť na nejaké ďalšie vyšetrenie,“ vyjadril sa jeho brat spomínanému českému portálu. Nikto ani len netuší, za aký čas sa legenda zotaví a kedy bude znova môcť vystúpiť. Zdravotný stav speváka si momentálne vyžaduje oddych z domáceho prostredia, a tak je Neckářove najbližšie koncertovanie v ohrození.

„Či budú ďalšie koncerty alebo nie, fakt neviem. Ťažko odhadovať, ako sa to bude vyvíjať. Vyšetrenia ukážu, teraz však nič konkrétne nedokážem povedať,“ vyjadril sa Ján. Aj keď by podľa všetkého Václav rád vyšiel na pódium pred svojich fanúšikov, zdravie mu to stále nedovoľuje. O jeho osude pri najbližších vyšetreniach rozhodnú lekári...