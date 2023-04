Ďalšie PROBLÉMY Václava Neckářa: Nešťastný pád a... PRESTAL CHODIŤ!

Na českého speváka akoby sa lepila smola. Ako sme vás už pred časom informovali, kvôli nedávnej operácii, ktorú Václav Neckář podstúpil na svoje narodeniny, skončil v nemocnici a musel zrušiť aj koncerty. A teraz je v rukách lekárov opäť.

Galéria fotiek (13) Zdroj: ČT

Už vyše týždňa sa hudobník zotavuje po nešťastnom páde. Momentálne sa nachádza v rehabilitačnom ústave. „Išiel som natáčať pre televíziu. V mikrobuse ma posadili vedľa šoféra. A keď som chcel vystúpiť, vôbec som nepočítal s tým, že ten schodík je taký vysoký. Zrútil som sa a zvrtol si členok,“ popísal umelec pre Blesk svoj nepríjemný zážitok, po ktorom prestal chodiť. Nohy ho proste prestali poslúchať a nespravil už údajne ani krok.

Myslel si, že to s ním nebude až také vážne, no zjavne svoje zranenie podcenil. „Bolo to horšie a horšie, a tak som začal chodiť na obstreky k fyzioterapeutovi Kolářovi,“ povedal spevák, ktorý sa zveril do rúk lekárovi, ktorý pomáha aj mnohým športovým esám. „Povedal mi, že bez denných rehabilitácií a procedúr sa to nespraví. Tak som tu a po týždni je to vážne lepšie,“ podotkol hudobník.

V zmienenom ústave si však určite ešte nejaký ten čas bude musieť poležať. „Našťastie teraz nemám žiadne koncerty, takže nemusím nič rušiť ani prekladať. Nejaké vystúpenia mám až v druhej polovici mája,“ dodal spevák a pevne verí, že dovtedy už bude fit. Za celú redakciu prajeme skoré zotavenie sa.