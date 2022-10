Smutné narodeniny Václava Neckářa (79): Skončil v nemocnici… OPERÁCIA!

PRAHA - Český spevák a herec Václav Neckář (79) včera oslávil svoje sedemdesiate deviate narodeniny. Žiaľ, strávil ich v nemocnici a zrejme si ich bude pamätať do konca svojho života ako nie príliš veselú spomienku. Čakala ho totiž operácia.

Tak toto by azda nikto nechcel zažiť a obzvlášť v deň svojich narodenín. Stráviť ich v nemocnici a ako darček dostať operáciu. Žiaľ, aj také sa stáva a svoje o tom vie aj český spevák a herec Václav Neckář.

Podľa slov jeho brata Jána (73) išlo o plánovaný zákrok v pražskej Nemocnici na Homolke a našťastie všetko vraj prebehlo bez komplikácií, ako informoval na Prima CNN News. „Brat je v poriadku. Nepoviem vám, o čo presne išlo. Ale nemá to spojitosť s mozgovou príhodou, ktorú prekonal pred rokmi,“ povedal v nedeľu večer jeho brat.

„Ideme za ním v pondelok aj so synovcom a veríme, že ho pustia domov. A on vám potom asi povie viac,“ dodal Ján, z ktorého pokojného hlasu bolo zrejmé, že v rodine, našťastie, žiadne obavy nepanujú. Predpokladá sa, že by za touto plánovanou návštevou v nemocnici mohla byť bolesť pravej nohy, kvôli ktorej nedokázal dlhšiu dobu stáť.

Na instagramovom profile hudobníka sa objavila aj fotka s originálnou narodeninovou tortou a s popisom k danej situácie. „Dnes Vašek oslavuje narodeniny, ale bohužiaľ v týchto dňoch úplne niekde inde než doma. V nemocnici, bohužiaľ. Nie je to nič vážne, ale veríme, že čoskoro bude všetko zas dobré a Vašek sa už teší na koncerty a všetkých vás pozdravuje. Držte mu palčeky, nech všetko dobre dopadne,“ napísal za neho jeho brat na sociálnej sieti a pod príspevkom pribudlo množstvo gratulácií. My sa tak isto pripájame a prajeme skoré uzdravenie.