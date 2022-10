Exfarmárka ako poslankyňa NEUSPELA: Kandidatúru si rozmyslela a... Všetkým to zatajila!

BRATISLAVA – Tento víkend sa niesol v znamení volieb. Po spočítaní všetkých hlasov boli niektorí sklamaní, iní sa zas tešili z víťazstiev svojich favoritov. Medzi kandidátmi mohli ľudia nájsť aj známe mená. Do politiky sa rozhodla vstúpiť aj exfarmárka Lucia Almaksus (Gachulincová). Avšak tesne pred voľbami to vzdala!

Iba nedávno exfarmárka Lucia Almaksus (27) na svojom Instagrame oznámila zásadnú novinku, ktorou všetkých šokovala. Rozhodla sa vstúpiť do sveta politiky a kandidovať na poslankyňu do miestneho zastupiteľstva. Presnejšie sa uchádzala o miesto vo volebnom obvode Nové Mesto v Bratislave, kde aj žije.

Nepretržite v letných mesiacoch zbierala podpisy na kandidátku a chcela sa podieľať na zlepšení života v tejto mestskej časti. Tento víkend sa konečne mohla dočkať toho, na čom mesiace pracovala. Avšak opak je pravdou. Samotná farmárka sa vyjadrila na svoju adresu, že je hádam jediná, ktorá nevolí samú seba. A mnohí tomu nerozumeli.

Po sčítaní všetkých hlasov konečne nebola ticho a vysvetlila svoje slová. Znovu všetkých šokovala. „Pred mesiacom som sa rozhodla, že nechcem kandidovať kvôli tomu, že ma zobrali na doktorandské štúdium a plus ešte budem mať jednu aktivitu, ktorá bude časovo veľmi náročná. Takže by mi to nevychádzalo. Z druhej strany som nechcela odstúpiť práve kvôli tomu, aby som vám dávala aj nejaký možno iný pohľad na to, koho voliť. Tiež som nechcela trhať partiu, prišlo mi to také nespolupatričné. Takže som bola ticho a nerobila som si vlastnú kampaň,“ znelo jej vyjadrenie.

Sama sa netají tým, že chcela do politiky vstúpiť kvôli problému s parkovaním, ktoré majú pred obytným domom, kde si prednedávnom kúpila nový luxusný byt. K bytu jej bolo prisľúbené aj parkovacie miesto, ktoré dodnes nemá. „Pre naše dve bytovky je dnešok trošku smutná story, lebo tým pádom sa nevieme dopátrať na magistrát k nejakým informáciám, ktoré bohužiaľ ovplyvňujú celý chod tejto bytovky.”

Lula chcela prísť na to, kde nastal problém so zriaďovaním plánu developera s parkovacími miestami. Cíti za tým nejaký podvod! Jedinou možnosťou a východiskom pre ňu bolo dostať sa do politiky, kde by našla svoju odpoveď. Momentálne je sklamaná tiež aj z toho, že sa nikto z jej kruhov nedostal do zastupiteľstva a problém s parkovaním bude evidentne aj naďalej súčasťou jej života. „Toto nepustím, dokým to nevyriešim,“ dodala na záver.