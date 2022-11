Exfarmárku VYKRADLA známa značka: Okopírovali jej vlastný dizajn… Aha!

BRATISLAVA - Nie je nič neobvyklé, keď vidíme v cenovo dostupných obchodoch s oblečením kúsky, ktoré sa náramne podobajú na tie drahšie z luxusných butikov. Známe obchodné reťazce, ktoré sídlia prevažne v nákupných centrách, sa radi nechávajú inšpirovať nápadmi niekoho iného. Niekedy to je však až tak okaté, že nejde iba o inšpiráciu, ale o presné odkopírovanie dizajnu. Presne to sa stalo exfarmárke Lucii Almaksus (Gachulincovej). Známa značka vykradla jej vlastný dizajn! Veď pozrite...

Lucia Almaksus sa stala známou vďaka svojmu účinkovaniu na Farme. Po šou si rozbehla svoj vlastný biznis a dnes je z nej úspešná podnikateľka. Nielenže sa rada venuje mejkapu, ale pričuchla si už aj ku svetu módy. Veď jej vkus hovorí za všetko. A preto sa rozhodla vytvoriť si vlastnú značku.

Od príčeskov, cez umelé mihalnice až po oblečenie. Toto všetko zahŕňa jej internetový obchod. Fanúšičky doslova šalejú po jej veciach. Niekedy sa jej podarí predať kolekcie oblečenia za pár minút. Tentoraz však bola svedkom nepríjemnej situácie. Jej úspešný dizajn okopírovala známa značka, ktorú obľubujú mnohí Slováci.

Presne pred rokom Lula navrhla čiapky s jej vlastnou iniciálkou a následne spustila ich predaj. Zrejme sa jej to natoľko osvedčilo, že ich chcela predávať aj tento rok. Plány jej však skrížil fast fashion reťazec s ich napodobeninou. „Oni majú v predaji moju čiapku. Ale ten dizajn som robila sama s grafikom minulý rok!!! Takže nie je možné, že by som to tento rok obkukala,“ napísala prekvapene.

Nuž, zrejme niekomu jej dizajn zarezonoval v pamäti až tak, že sa objavil v tohtoročnej zimnej kolekcii známeho slovenského obchodu. Svoje pocity Lucia nijako neskrývala. „Stalo sa mi to prvýkrát a fakt som v šoku, ako sa mohol môj dizajn objaviť na ich novej kolekcii,“ priznala. „Čiapky boli minulý rok môj bestseller a asi to niekoho nenechalo chladným a "vymyslel" N-kový dizajn. Ešte jedna firma nech dá na čiapky Z a poskladáme LLNZZ,“ ironicky zavtipkovala.

„V podstate, keď som nad tým premýšľala, tak som si to skúsila aj obrátiť. Že ten dizajn bol až tak dobrý, že ho okopíroval fast fashion reťazec. Na druhej strane niekto, kto ma nesleduje, si môže myslieť, že to som okopírovala JA ICH, a to ma mrzí. Žiaľ, s tým, že je tam N a nie je to moja presná kópia, aj keď farebne aj fontovo aj všetko je ako moja čiapka, nemôžem asi nič robiť,“ neskrývala sklamanie. „Nič iné mi neostáva, len sa nad tým pousmiať,“ dodala na záver.